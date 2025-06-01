وانت بمنزلك ..اسهل طريقة لفتح حساب بنك الخرطوم بدون مجهود حافظ على أموالك يا زول

في عالم يتحرك بسرعة نحو التقدم، باتت البنوك مطالبة بمواكبة تطلعات العملاء الذين يفضلون إنجاز معاملاتهم بسهولة من هواتفهم المحمولة مثل بنك الخرطوم، باعتباره أحد أعرق المؤسسات المصرفية في السودان، الذي استجاب لهذا التحدي بتقديم خدمة فتح الحسابات عبر الإنترنت بطريقة مرنة وآمنة في هذا المقال، نستعرض كيفية فتح حساب جديد من خلال تطبيق “بنكك”، وأهم الوثائق المطلوبة، إلى جانب أبرز المزايا التي تجعل هذه الخدمة خيارًا مثاليًا للجيل الرقمي.

طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم اونلاين

إذا كنت ترغب في فتح حساب دون الحاجة لزيارة أحد الفروع، فكل ما تحتاج إليه هو هاتف ذكي واتصال بالإنترنت. إليك الطريقة:

تثبيت تطبيق بنكك (Bankak): ابدأ بتثبيت التطبيق الرسمي لبنك الخرطوم من متجر Google Play أو App Store حسب نوع هاتفك.

إنشاء حساب جديد: افتح التطبيق، واضغط على خيار “تسجيل جديد”، ثم اختر الطريقة المناسبة للتسجيل، سواء باستخدام رقم هاتفك أو معلومات بنكية سابقة إن وجدت.

إدخال البيانات الأساسية: ستطلب منك بعض المعلومات مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، الجنسية، ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

رفع المستندات إلكترونيا: التقط صورا واضحة لوثائق الهوية (البطاقة الوطنية أو جواز السفر) بالإضافة إلى إثبات السكن، وقم بإرسالها مباشرة من خلال التطبيق.

مراجعة وإرسال الطلب: بعد ملء البيانات ورفع الوثائق، راجع المعلومات جيدًا، ثم أرسل الطلب للمعالجة.

تفعيل الحساب: في غضون فترة قصيرة، ستتلقى رسالة تأكيد على هاتفك أو بريدك الإلكتروني تتضمن بيانات حسابك الجديد.

ويمكنك فتح الحساب عن طريق الدخول للموقع الرسمي لبنك الخرطوم

متطلبات فتح الحساب أونلاين

لكي تكتمل عملية التسجيل بنجاح، عليك التأكد من توفر العناصر التالية:

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

أن لا يقل عمره عن 18 عامًا.

وجود بطاقة قومية أو جواز سفر ساري المفعول.

مستند إثبات سكن حديث (فاتورة أو عقد إيجار).

رقم هاتف صالح للتواصل.

بريد إلكتروني نشط.

دفع الحد الأدنى من الإيداع المبدئي (يُقدّر بنحو 10,000 جنيه سوداني).

مميزات فتح الحساب عبر تطبيق بنكك

فتح الحساب عبر الإنترنت لا يوفّر الجهد فقط، بل يمنحك تجربة مصرفية رقمية متميزة، تشمل: