بسهولة من البيت .. طريقة تحديث البطاقة التموينية بالعراق 2025 ur.gov.iq الفئات المسموحة

تسعى وزارة التجارة العراقية إلى تبسيط إجراءات تحديث البطاقة التموينية لضمان استمرار وصول الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين وتتم عملية التحديث بشكل الكتروني عبر منصة اور الرقمية مما يوفر الوقت والجهد على الاسر العراقية ويضمن دقة البيانات المسجلة، وفيما يلي سوف نوضح لكم طريقة تحديث البطاقة التموينية بالعراق 2025 ولا علينا من التفاصيل الاخرى والتي تم الاعلان عنها بشكل رسمي لذلك تابعوا الان السطور القليلة القادمة.

الفئات المتاح لها تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025

قد قامت وزاره التجاره العراقيه بتوضيح أن هناك عدة فئات يمكنها بكل سهولة تحديث البطاقة التموينية والاستمرار في الحصول على ذلك الدعم وهذه الفئات تتمثل في التالي:

الاسر التي لم تقم بتحديث بياناتها منذ أكثر من عام.

من صدرت له بطاقة وطنية جديدة أو بدل فاقد.

الأسر التي حدث بها أي تغيير في عدد افراد العائلة مثل (الزواج الوفاة الولاده).

الأسر التي انتقلت إلى محافظة او عنوان جديد.

خطوات تحديث البطاقة التموينية بالعراق 2025

لتحديث الالكتروني للبطاقة التموينية في العراق اتبع الخطوات التالية: