بسهولة من البيت .. طريقة تحديث البطاقة التموينية بالعراق 2025 ur.gov.iq الفئات المسموحة

تسعى وزارة التجارة العراقية إلى تبسيط إجراءات تحديث البطاقة التموينية لضمان استمرار وصول الدعم الحكومي للمواطنين المستحقين وتتم عملية التحديث بشكل الكتروني عبر منصة اور الرقمية مما يوفر الوقت والجهد على الاسر العراقية ويضمن دقة البيانات المسجلة، وفيما يلي سوف نوضح لكم طريقة تحديث البطاقة التموينية بالعراق 2025 ولا علينا من التفاصيل الاخرى والتي تم الاعلان عنها بشكل رسمي لذلك تابعوا الان السطور القليلة القادمة.
الفئات المتاح لها تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025
قد قامت وزاره التجاره العراقيه بتوضيح أن هناك عدة فئات يمكنها بكل سهولة تحديث البطاقة التموينية والاستمرار في الحصول على ذلك الدعم وهذه الفئات تتمثل في التالي:
- الاسر التي لم تقم بتحديث بياناتها منذ أكثر من عام.
- من صدرت له بطاقة وطنية جديدة أو بدل فاقد.
- الأسر التي حدث بها أي تغيير في عدد افراد العائلة مثل (الزواج الوفاة الولاده).
- الأسر التي انتقلت إلى محافظة او عنوان جديد.
خطوات تحديث البطاقة التموينية بالعراق 2025
لتحديث الالكتروني للبطاقة التموينية في العراق اتبع الخطوات التالية:
- الدخول إلى منصة أور الالكترونيه.
- سجل الدخول إلى حسابك الشخصي او قم بإنشاء حساب جديد اذا كنت مستخدما لاول مرة.
- من قائمة الخدمات المتاحة اختر خدمة تحديث البطاقة التموينية أو تحديث معلومات البطاقة التموينية.
- قم بتسجيل رقم البطاقة التموينية واسم المحافظة التي تقيم فيها.
- قم بملء استمارة التحديث الالكترونية بيانات أفراد الأسرة بشكل دقيق و تأكد من صحة جميع المعلومات المدخلة.
- ارفاق المستندات المطلوبة بصيغة PDF او صور واضحه في الأماكن المخصصة لذلك.
- قم بمراجعة جميع البيانات التي ادخلتها والمستندات المرفقة للتأكد من خلوها من الأخطاء.
- ثم بعد ذلك اضغط على زر ارسال الطلب او تاكيد وانتظر إلى حين تأكيد التحديث.
- يمكنك متابعة حالة طلبك من قسم طلباتي على المنصة أو من خلال خدمة الاستعلام باستخدام رقم الطلب.