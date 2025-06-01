بدي ساندويش.. قم الآن بتثبيت تردد قناة وناسة تي في 2025 القناة المفضلة عند الأطفال وكيفية تثبيتها

في ظل البحث الدائم من قبل أولياء الأمور عن قنوات تقدم محتوى هادف وآمن لأطفالهم، تبرز قناة “وناسة” كخيار مثالي يجمع بين التسلية والتعلم في آن واحد ومع بداية عام 2025، يتزايد الاهتمام بتحديث تردد القناة وضبطها على أجهزة الاستقبال، لما تقدمه من برامج تعليمية وأناشيد محببة للصغار

التردد الجديد لقناة وناسة 2025

يمكن استقبال قناة وناسة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات بجودة بث عالية تضمن وضوح الصورة ونقاء الصوت:

على قمر نايل سات:

التردد: 11430 أو 11470

الاستقطاب: أفقي أو رأسي (حسب الجهاز)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 أو 3/4

الجودة: HD

على قمر عرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: رأسي

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

الجودة: HD

أهم مميزات قناة وناسة تي في

قناة وناسة لا تقتصر على تقديم محتوى ترفيهي فحسب، بل تتميز بتقديم مزيج متوازن بين الترفيه والتعلم، وهو ما يجعلها محط اهتمام الأسرة العربية. فيما يلي أبرز مزاياها:

محتوى تربوي آمن: تخلو برامجها من أي مظاهر عنف أو مشاهد غير مناسبة، ما يجعلها ملائمة لمختلف الفئات العمرية من الأطفال.

تعليم بالمرح: تقدم القناة أناشيد تعليمية ورسومات متحركة تشجع الأطفال على التعلم بطريقة ممتعة.

دعم اللغة العربية: تعتمد بشكل كبير على اللغة العربية الفصحى، مما يساعد الأطفال على تطوير مهاراتهم اللغوية.

متاحة بدون رسوم: لا تتطلب اشتراكًا مدفوعًا أو أكواد لفك التشفير.

جودة عالية في البث: تقدم برامجها بتقنية HD لضمان أفضل تجربة مشاهدة.

طريقة تثبيت قناة وناسة على جهاز الرسيفر

لإضافة قناة وناسة إلى قائمة القنوات لديك، اتبع الخطوات التالية: