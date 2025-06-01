سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد 1-6-2025 مع دخول عيد الأضحى المبارك

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول أسعار الأرز الشعير الشعير والأبيض، فيما شهد حالة من الإستقرار الكبير في مختلف الأسواق والمحال التجارية مع تعاملات اليوم الأحد الموافق 1 من شهر يونيو 2025، بالإضافة إلى إمكانية التعرف على سعر طن الأرز بمختلف أنواعه، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر طن الأرز الشعير

جاءت أخر تحديثات تمت على أسعار الأرز الشعير اليوم الأحد 1-6-2025، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر طن الأرز الشعير “الرفيعة” إلى 16 ألف جنيه للطن الواحد.

بينما سجل سعر طن الأرز الشعير “العريضة” نحو 17 ألف و500 جنيه للطن الواحد.

بالإضافة إلى أن الأرز الأبيض الرفيع بلغ نحو 25 ألف جنيه للطن الواحد.

ناهيك عن وصول سعر طن الأرز الأبيض العريض إلى 28 ألف جنيه للطن.

أسعار الأرز والسلع اليوم في الأسواق

وبناءً على التحديثات التي تمت على أسعار الأرز والسلع الأساسية في الأسواق، فنصت على ما يأتي:-