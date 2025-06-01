من هي أوبال سوتشاتا تشوانجسري الفائزة بلقب ملكة جمال العالم 2025؟

في أمسية ساحرة من أمسيات التألق العالمي، خطفت تايلاند أنظار العالم بتتويج ممثلتها أوبال سوتشاتا تشوانجسري بلقب ملكة جمال العالم 2025، ضمن فعاليات الدورة الثانية والسبعين للمسابقة، التي احتضنتها مدينة حيدر أباد جنوب الهند، بمشاركة واسعة من متنافسات يمثلن أكثر من مئة دولة.

إنجاز تايلاندي جديد في ساحة الجمال

استطاعت أوبال ذات الـ22 عامًا، أن تبرز وسط الحضور بفضل حضورها الهادئ، وثقافتها العميقة، ورسالتها الاجتماعية النبيلة، لتفوز بالتاج العالمي وتترك بصمة واضحة في سجل ملكات الجمال، وقد تفوقت على نظيرتها الإثيوبية هاسيت ديريجي أدماسو التي نالت المرتبة الثانية.

من هي الفائزة بلقب ملكة جمال العالم 2025؟

تنتمي أوبال إلى جيل جديد من الشابات اللاتي يجمعن بين الذكاء الاجتماعي والحس الإنساني، فهي تدرس العلوم السياسية في جامعة مرموقة ببلدها، وتجيد ثلاث لغات، مما أتاح لها التفاعل بسهولة مع مختلف الثقافات المشاركة في المسابقة.

لكن اللافت في مشاركتها لم يكن مظهرها فقط، بل مبادرتها المجتمعية بعنوان “أوبال لها”، والتي تُعنى بنشر التوعية الصحية بين النساء، خاصة ما يتعلق بسرطان الثدي، وقد نالت إشادة كبيرة على جهودها التطوعية ورسالتها المؤثرة.

الاستمرارية في حفر الأثر النسائي الآسيوي

تسلمت أوبال التاج من ملكة الجمال السابقة كريستينا بيشكوفا، في لحظة جسدت إنجازًا شخصيًا ووطنيًا كبيرًا، ووضعتها ضمن قائمة من النساء الآسيويات اللواتي حفرن أسماءهن في تاريخ المسابقة، على غرار نجمات الهند أيشواريا راي وبريانكا تشوبرا.

الجمال في خدمة القضايا الإنسانية

لم يكن فوز أوبال وليد المصادفة أو الجمال الظاهري فقط، بل جاء تتويجًا لمسيرة من العطاء المجتمعي، والرغبة في تمثيل المرأة التايلاندية بصورة مشرّفة على الصعيد الدولي، وقد أكدت لجنة التحكيم أن رسالتها المتمثلة في دعم الصحة النسائية، وتركيزها على التعليم، كانت من أبرز النقاط التي عززت فرصها للفوز.