Uploading نتائج السادس الابتدائي البصرة 2025 الدور الأول في العراق بسهولة.. بالرقم الامتحاني

نتائج السادس الابتدائي البصرة 2025 الدور الأول، ينتظرها جميع الطلاب وأهاليهم اليوم وهذا لأنها سوف تحدد ما إذا كانوا يتم انتقالهم إلى المرحلة المتوسطة أم أنهم سوف يدخلون الدور الثاني وبالنظر إلى العديد من المحافظات التي أعلنت النتائج منذ أول أمس مثل الرصافة 1,2 والكرخ 1,2,3 شعروا بالقلق والخوف الشديد، مما جعل وزارة التربية العراقية توضح أنه بعد مراجعة الاختبارات بدقة وتمعن سوف تنزل النتائج على رابط نتائجنا results.mlazemna.com أو على موقع الوزارة.

نتائج السادس الابتدائي البصرة 2025

أهم المراحل الدراسية التي تمر على الطلاب هي الابتدائية لأنها تحدد مستقبل ومصير الطلاب، لذلك ازدادت محركات البحث عن موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي البصرة 2025 الدور الأول لمعرفة درجات كل مادة لذا وفرت وزارة التربية العراقية رابط نتائجنا الذي عند الدخول عليه يعرض في جدول مفصل أسماء المحافظات التي تم رفعها والمحافظات التي لم ترفع حتى الآن، كل هذا من المنزل دون التوجه بالذهاب إلى مديريات التربية أو المدارس.

لينك الاستعلام نتائج السادس الابتدائي البصرة 2025

تعمل وزارة التربية العراقية على تطوير التعليم داخل المحافظات والارتقاء به إلى أعلى المستويات وتقديم كافة الخدمات التي تجعل الطالب لا يبذل أي مجهود بدني وأيضاً لتوفير الوقت لديه واستغلاله في أشياء آخرى مفيدة، لذلك أتاحت لينك الاستعلام نتائج السادس الابتدائي البصرة 2025 إلكترونياً عبر نتائجنا، يمكنك الآن معرفة خطوات الدخول عليه وتنزيل النتيجة PDF على هاتفك كما يلي: