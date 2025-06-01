“مصرع كلاوديوس ومحاولة قتل بالا”.. موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 194 عبر تردد قناة ATV والفجر

تصدّر موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 194 محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقة السابقة، والتي جعلت محبي المسلسل في حالة من التشويق والانتظار لمعرفة ما سيحدث في الحلقات القادمة، حيث يعد مسلسل المؤسس عثمان من أنجح الأعمال الدرامية التاريخية التركية فهو يحظى بشعبية واسعة منذ انطلاقه، واليوم سنتعرف على موعد عرض الحلقة الجديدة على القنوات الناقلة للمسلسل.

موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 194

بحسب القنوات الناقلة، فإن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 194 سيكون يوم الأربعاء، وذلك عبر قناة ATV التركية، في الأوقات التالية:

8:00 مساءً بتوقيت تركيا

9:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية

كما سيتم إعادة بث الحلقة مترجمة أو مدبلجة يوم الخميس عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية، في تمام الساعة:

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 194

يحمل الإعلان الترويجي مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 194 العديد من المفاجآت الدرامية، فقد كشفت المشاهد الأولى عن تطورات صادمة بعد وفاة زوجة جيركوتاي نتيجة تسميم بئر المياه من قبل العدو “كلاوديوس”، ومع انتشار الخبر، بدأ الجمهور يتساءل حول مصير “عثمان”، خاصةً بعد أن ظهر في الإعلان أنه قد شرب هو الآخر من البئر المسموم، لكن المفاجأة الكبرى كانت حين ظهر عثمان في نهاية الإعلان واقفًا أمام كلاوديوس، محاطًا بجنوده، بكامل قوته، في مشهد يعكس ذكاءه واستعداده الاستراتيجي لقلب الموازين في المعركة، كما شهد الإعلان معارك عنيفة بين جيش عثمان وجيش كلاوديوس.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 194 بجودة عالية وصورة واضحة، يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي: