“أغاني طول اليوم لأطفالك” تردد قناة طيور الجنة 2025 على النايل سات والعرب سات بجودة HD

زاد البحث الدقائق الماضية للتعرف على تردد قناة طيور الجنة 2025 على النايل سات والعرب سات، حيث تكون قناة طيور الجنة من أهم القنوات المناسبة للأطفا وبالأخص الصغار وذلك لأنها تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي متميز، كما تقدم القناة عدد من الأغاني والأناشيد على مدار اليوم دون انقطاع لتساهم بذلك في تعزيز مهارات الأطفال، فيما أنه يمكن ضبط التردد على جهاز الريسيفر دون الحاجة لدفع أي رسوم أو اشتراك.

تردد قناة طيور الجنة 2025

يمكنكم استقبال قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات ويكون ذلك من خلال إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر الخاص بك:

التردد للقناة يكون 11393.

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الاستقطاب عمودي.

كذلك ترميز القناة 27500.

يكون تصويب الخطأ 3/4.

تردد طيور الجنة الجديد عرب سات

أما عن تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات فيمكن ضبطه على جهازك من خلال البيانات المقبلة:

التردد للقناة يكون 11310.

القمر الصناعي عرب سات.

معدل الاستقطاب عمودي.

كذلك ترميز القناة 27500.

يكون تصويب الخطأ 3/4.

طريقة إضافة قناة طيور الجنة على الريسيفر

يمكن إضافة قناة طيور الجنة على الريسيفر لمتابعة المحتوى على مدار اليوم وذلك عبر اتباع عدد من الخطوات التي تمثلت على النحو الآتي: