“بخطوات بسيطة وسهلة” طريقة فتح حساب في بنك امدرمان الوطني 2025 اونلاين بالرقم الوطني والشروط المطلوبة

يهتم العديد من المواطنين السودانيين بالتعرف على طريقة فتح حساب في بنك امدرمان الوطني 2025 اونلاين بالرقم الوطني، حيث طرح البنك الفترة الماضية عدد من الخدمات الإلكترونية لعملائه ليتمكنوا من إنشاء حساب إلكتروني دون دفع أي رسوم من أي وقت واي مكان وكذلك بدون الحاجة للذهاب لأي فرع بالبنك، كما أنه يمكن للعملاء سواء المقيمين والمغتربين الاستفادة من تلك الخدمة والقيام بتحويل الاموال سواء محليا أو دوليا.

فتح حساب في بنك امدرمان الوطني 2025

حدد بنك امدرمان الوطني بالسودان الخطوات اللازمة التي تمكن العملاء سواء المقيمين أو المغتربين من فتح حساب أونلاين ويكون ذلك عبر ما يلي:

النقر على موقع بنك امدرمان الوطني.

عليك الآن الضغط على القائمة الرئيسية.

ومن ثم يتم اختيار الخدمات المصرفية.

ثم يجب النقر على أيقونة خانة فتح حساب.

بعد ذلك يتك اختيار نوع الحساب واللغة.

إدخال البيانات المطلوبة، ورفع المستندات اللازمة.

أخيرا قم بالضغط على زر إرسال الطلب، وانتظر ثواني قليلة لتحصل بذلك على رسالة من البنك تفيد بتأكيد قبول طلبك.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك أم درمان الوطني

يوجد بعض من الشروط اللازمة التي يجب اتباعها لاستكمال عملية فتح الحساب أون لاين وبنجاح وذلك من خلال النقاط الآتية: