أغاني هتسليك طول اليوم.. تردد قناة كراميش الجديد 2025 على الأقمار الصناعية بأعلى جودة اتش دي HD

ترغب الكثير من الآمهات بالتعرف على تردد قناة كراميش 2025 الجديد على الأقمار الصناعية كل من النايل سات أو العرب سات، فيما تكون تلك القناة من أبرز وأهم القنوات التي تم طرحها ومخصصة للأطفال من كافة الفئات العمرية، وذلك لأن القناة تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي مميز بجودة عالية للصورة والصوت اتش دي وكذلك يعرض المحتوى على مدار اليوم كله دون اي انقطاع أو تشويش.

تردد قناة كراميش 2025

قامت إدارة القناة بتحديث التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال إدخال الترددات المقبلة في جهاز الريسيفر:

القمر الصناعي يتم ضبطه عبر نايل سات.

أما تردد القناة يكون من خلال 11315.

كذلك يكون معدل الترميز 27500.

فيما يكون تصحيح الخطأ عبر 3/4.

معامل الاستقطاب يتم ضبطه أفقي.

تردد كراميش الجديد على عرب سات

يمكن ضبط تردد القنا على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال البيانات الآتية التي تمثلت على النحو التالي:

القمر الصناعي يتم ضبطه عبر عرب سات.

أما تردد القناة يكون من خلال 11390.

كذلك يكون معدل الترميز 27500.

فيما يكون تصحيح الخطأ عبر 3/4.

معامل الاستقطاب يتم ضبطه عمودي.

خطوات تثبت قناة كراميش على التليفزيون

يمكنكم تثبيت قناة كراميش على جهاز التليفزيون من خلال اتباع بعض الخطوات الصحيحة والتي تمثلت على النحو الآتي: