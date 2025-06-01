“نهاية غير متوقعة لصوفيا” موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 194 الجزء السادس والقنوات الناقلة

زاد البحث الدقائق القليلة الماضية للتعرف على موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 194 الجزء السادس، فيما تكون تلك المسلسل من أهم المسلسلات التركية التاريخية التي حققت شعبية كبيرة منذ بدء عرضها على شاشات التليفزيون، كما أنه من المنتظر بأن تشهد أحداث الحلقة المقبلة الكثير من الإثارة وذلك وفقا لما جاء بالإعلان التشويقي للحلقة، حيث ظهر عثمان بن أرطغول وهو يواجه العديد من التحديات والمواجهات الجديدة والتي قد تهدد الدولة العثمانية وكذك تتسبب في تغيير الأحداث بشكل مفاجئ.

موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 194

من المقرر بأن يكون موعد عرض الحلقة المقبلة من المسلسل التركي مساء يوم الأربعاء القادم الموافق 4 يونيو 2025 في الساعة 9 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وتعرض مدبلجة على قناة اي تي في ATV التركية، بينما تعاد الحلقة في اليوم التالي باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية وذلك مساء يوم الخميس القادم الموافق 5 يونيو 2025 في الساعة 10 مساء بتوقيت كل من دولة القاهرة ومكة المكرمة، كما يمكن متابعة الحلقة 194 عبر قناة اليرموك وقناة مصر أم الدنيا، وكذلك عبر منصة قصة عشق ومنصة نور بلاي.

القنوات الناقلة للحلقة 194 مسلسل قيامة عثمان

أما عن القنوات الناقلة للحلقة 194 من المسلسل التركي قيامة عثمان الموسم السادس من خلال إدخال الترددات الآتية في جهاز الريسيفر:

تردد قناة atv التركية

يكون القمر الصناعي نايل سات.

التردد للقناة يكون عبر 10796.

معدل الترميز من خلال 27500.

تصحيح الخطأ يكون عبر 5/6.

الاستقطاب من خلال عمودي.

تردد قناة الفجر الجزائرية