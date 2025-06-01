“تابع الآن بجودة عالية” تردد قناة أون سبورت الأرضية 2025 لمباراة بيراميدز وصن داونز بنهائي دوري أبطال أفريقيا

زاد البحث خلال الساعات الماضية من الجمهور الكروي للتعرف على أخر تحديث لتردد قناة أون سبورت الأرضية 2025، حيث تقوم تلك القناة بنقل المباراة التي تجمع ما بين بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم 2025، كما أنه سيقام ذلك اللقاء على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ويآمل فريق بيراميدز للفوز في اللقاء للحصول على التتويج بشكل رسمي والحصول على اللقب.

تردد قناة أون سبورت الأرضية 2025

يمكنكم ضبط تردد قناة أون سبورت الأرضية 2025 لمتابعة المباراة الهامة بمنافسات إياب نهائي بطولة دوري الأبطال لتكون كالآتي:

يكون القمر الصناعي: هو نايل سات.

أما التردد الأرضي التماثلي: UHF9.

أيضا التردد الأرضي الرقمي: UHF32.

طريقة تنزيل قناة أون سبورت على التليفزيون

يوجد بعض من الخطوات لتنزيل قناة أون سبورت على التليفزيون وتمثلت كالآتي:

فصل الريسيفر عن التليفزيون.

ثم توصيل إريال استقبال الأرضي.

الضغط على زر الإعدادات للقنوات.

من ثم يتم عمل توليف إعداد القناة

أخيرا الضغط على توليف تلقائي وتسجيل التردد، ثم ستظهر القناة قم بتثبيتها.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم

تفصلنا ساعات قليلة على موعد مباراة بيراميدز وصن داونز اليوم بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2025، ويكون مساء اليوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025 في الساعة 8 مساء بتوقيت كل من مصر والمملكة، أما عن القنوات الناقلة للمباراة تكون من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وبالتحديدعلى قناة beIN Sports HD 6، وأيضا متابعة اللقاء على منصة تود، وكذلك من خلال قناة أون سبورت المفتوحة والمجانية على التردد الأرضي.