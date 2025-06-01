“ثبت الآن بجودة عالية” تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الجديد على الأقمار الصناعية وطريقة تثبيتها على الريسيفر

يهتم العديد من الجمهور بالوطن العربي بالتعرف على أخر تحديث لتردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على الأقمار الصناعية، وذلك لأن تلك القناة تكون من أهم وأبرز القنوات العربية التي تمكنت بأن تحقق مؤخرا شعبية كبيرة وذلك لأنها تقوم بنقل عدد من المسلسلات التركية التاريخية وأبرزها مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس والتي تعرض مساء يوم الخميس من كل أسبوع باللغة العربية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

كشفت إدارة قناة الفجر أنه تم تحديد التردد الخاص بها للاستمتاع ومتابعة المحتوى بجودة عالية للصورة والصوت، ويمكن ضبط القناة على جهاز الريسيفر عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال البيانات المقبلة:

القمر الصناعي هو نايل سات.

التردد الخاص بالقناة 12034.

معدل الترميز يكون 27500.

أما الاستقطاب من خلال أفقي.

معامل تصحيح الخطأ عبر 3/4.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجديد على القمر الصناعي عرب سات عبر كتابة الترددات الآتية:

القمر الصناعي هو عرب سات.

التردد الخاص بالقناة 11034.

معدل الترميز يكون 27500.

أما الاستقطاب من خلال أفقي.

معامل تصحيح الخطأ عبر 5/6.

خطوات تنزيل قناة الفجر على جهاز الريسيفر

يوجد بعض من الخطوات اللازمة يمكن خلالها تنزيل قناة الفجر على جهاز الريسيفر، ويكون ذلك عبر اتباع بعض النقاط وتمثلت كالآتي: