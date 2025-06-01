“لولو جابت لبس العيد”.. تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2025 wanasah baby للاستماع لاغاني لولو وميدو على كل الاقمار الصناعية

نقدم لكم تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2025، حيث تُعتبر قناة وناسة للأطفال واحدة من أكثر القنوات الفضائية جذبًا للصغار في الوطن العربي، لما تقدمه من محتوى ترفيهي وتعليمي في آنٍ واحد، يتضمن أناشيد وأغاني أطفال هادفة، بالإضافة إلى مغامرات “لولو” الممتعة والمحبوبة لدى الأطفال، ونظرًا للإقبال الكبير من أولياء الأمور على القناة، ازداد البحث مؤخرًا عن تردد قناة وناسة 2025 على الأقمار الصناعية المختلفة مثل نايل سات وعرب سات، من أجل ضبطها على أجهزة الاستقبال بسهولة ودون تعقيد.

تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2025

ويمكنك استقبال تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2025 على القمر الصناعي نايل سات ليتمكن أطفالك من متابعة اغاني لولو الشطورة ومغامراتها مع اللصة شيكا واخوها ميدو واصحابها على مدار اليوم دون انقطاع، فقط كل ما عليك ادخال تلك الاحداثيات بشكل صحيح على جهاز الريسيفر الخاص بك:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD (عالية)

تردد قناة وناسة 2025 على عرب سات:

كما يمكن استقبال تردد قناة وناسة عبر عرب سات 2025 على التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

خطوات ضبط تردد قناة وناسة بيبي 2025 على جهاز الرسيفر

لضبط القناة على جهازك بكل سهولة، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر “القائمة” أو Menu في الريموت. اختر “التركيب” أو “Installation”، ثم “التثبيت اليدوي”. اختر القمر الصناعي المطلوب (نايل سات أو عرب سات). أدخل بيانات التردد بالكامل (التردد – الاستقطاب – الترميز – معامل الخطأ). اضغط على زر “بحث” أو “Scan”. انتظر حتى يتم تحميل القناة. أخيرًا، اضغط على “حفظ” أو Save لتثبيت قناة وناسة ضمن القنوات المفضلة.

مميزات قناة وناسة بيبي الجديد 2025

وتتميز قناة وناسة بيبي الجديد 2025 بما يلي: