رابط بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2025 الترم الثاني قريبا

نقدم لكم رابط بوابة التعليم الأساسي لنوفر عليكم عناء البحث، فمع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني شهد محرك البحث “جوجل” تزايدًا ملحوظًا في البحث عن رابط نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2025 الترم الثاني، حيث يترقب آلاف الطلاب وأولياء أمورهم الإعلان عن النتائج رسميا خلا الايام القادمة وذلك للاطمئنان على مستوى الطالب وفي حالة اجتيازه للمرحلة الحالية فأنه ينتقل إلى الصف الدراسي التالي، وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها بصدد الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات في مختلف المدارس، تمهيدًا لإعلان النتائج إلكترونيًا من خلال بوابة التعليم الأساسي، لتوفير الوقت والجهد وتيسير عملية الاستعلام دون الحاجة إلى التوجه إلى المدارس.

رابط بوابة التعليم الأساسي

أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية زيارة رابط بوابة التعليم الأساسي من أجل لاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2025 من خلال الموقع الالكتروني الرسمي عبر الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي بوابة التعليم الاساسي. إدخال رقم الجلوس أو الرقم القومي (الموجود بشهادة الميلاد الإلكترونية للطالب). اختيار المرحلة الدراسية، وحدد نتائج المرحلة الابتدائية”. تحديد الصف الدراسي المطلوب: الصف الرابع أو الخامس أو السادس الابتدائي. اختيار الفصل الدراسي الثاني. الضغط على زر “عرض النتيجة”.

ستظهر نتيجة الطالب بشكل تفصيلي متضمنة الدرجات والتقديرات في جميع المواد الدراسية.

تفاصيل توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2025

حرصت وزارة التربية والتعليم على توضيح آلية تقييم الطلاب في الصفوف الأولى، حيث يأتي توزيع درجات الصف الرابع الابتدائي كالتالي:

5 درجات لكل من شهري التقييم (الشهر الأول والشهر الثاني).

5 درجات على كراسة الواجب المدرسي.

5 درجات مخصصة لكراسة الأنشطة.

10 درجات على المهام الأدائية أو المشاريع.

5 درجات للسلوك والانضباط العام.

60% من الدرجة النهائية تأتي من امتحان الفصل الدراسي الثاني.

40% مخصصة لأعمال السنة.

هذا النظام يهدف إلى تنمية الجوانب الأكاديمية والسلوكية والمهارية لدى الطلاب، وتشجيعهم على التفاعل مع مختلف الأنشطة التعليمية.