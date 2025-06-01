“برقم الجلوس فقط” الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي في العراق 2025 الدور الأول عبر موقع نتائجنا

يترقب أولياء الامور موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي في العراق 2025 الدور الأول للعام الدراسي الحالي، وجاء ذلك تزامنا مع الانتهاء من امتحانات الترم الثاني للصف السادس الابتدائي لهذا العام، حيث أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه يمكن الاستعلام عن النتائج إلكترونيا عبر المنصات الرسمية سواء من خلال موقع نتائجنا أو الموقع الرسمي للوزارة فور إعلانها بشكل رسمي خلال الأسبوع الاول من شهر يونيو الحالي 2025.

نتائج السادس الابتدائي في العراق 2025 الدور الأول

أوضحت الوزارة بأن النتيجة قد تم الإعلان عنها في بعض المحافظات، ومن المنتظر الإعلان عن باقي المحافظات بشكل تدريجي الفترة القليلة المقبلة، ويمكن التعرف على النتيجة من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على رابط موقع وزارة التربية العراقية.

من ثم النقر على القائمة الرئيسية.

بعد ذلك اختيار قسم نتائج الطلاب.

ثم يتم اختيار المرحلة الدراسية.

تحديد الصف السادس الابتدائي.

النقر على الدور الأول للعام الدراسي الحالي.

عليك الآن تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

إدخال الرقم الامتحاني أو أي بيانات أخرى بكل دقة.

أخيرا قم بالنقر على خانة عرض النتائج، وبذلك ستظهر أمامك كافة الدرجات الخاصة بالطالب لجميع المواد الدراسية.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 عبر موقع نتائجنا

طرحت وزارة التربية العراقية رابط لستخراج نتائج الصف السادس الابتدائي ويكون ذلك من خلال موقع نتائجنا واتباع الخطوات المقبلة: