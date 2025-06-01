“مبارك نجاحكم”.. رابط نتائج السادس الابتدائي 2025 بالاسم عبر موقع نتائجنا ووزارة التربية في البصرة وديالي وعموم المحافظات العراقية

تشهد محركات البحث في العراق خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في معدلات البحث عن رابط نتائج السادس الابتدائي 2025 بالاسم، وذلك مع اقتراب موعد الإعلان الرسميعن تلك النتائج التي ينتظرها آلاف الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم في مختلف المحافظات العراقية بفارغ الصبر، وتُعد نتائج هذه المرحلة من أهم المحطات الدراسية، ففي حالة تم اجتيازها بنجاح فأن الطالب ينتقل من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة المتوسطة، واليوم نقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025 من خلال موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية العراقية.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2025 بالاسم

للاستعلام عن نتيجة الطالب بسهولة في المحافظات التي تم اعلان النتيجة بها يمكنك الدخول إلى رابط نتائج السادس الابتدائي 2025 بالاسم واتباع الخطوات التالية لتظهر امامك نتيجتك بالدرجات في كل المواد التي قمت بأداء الامتحان بها، فقط اتبع الآتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية أو إلى موقع نتائجنا. الضغط على خيار “نتائج السادس الابتدائي 2025” من القائمة. حدد نتائج الدور الاول 2025 تحديد المحافظة التابع لها الطالب. قمإدخال البيانات المطلوبة بدقة:”مثل الاسم الثلاثي أو الرقم الامتحاني”. الضغط على “عرض النتيجة” أو تحميل ملف PDF للاطلاع على كشف الدرجات بالكامل.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2025

خلال الايام الماضية أعلنت وزارة التربية عن ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2025 في عدة محافظات، منها:”الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الكرخ، صلاح الدين، واسط، السليمانية”، بينما لا تزال النتائج قيد الانتظار في محافظات مثل:”الأنبار، بابل، ديالى، نينوي، دهوك، المثنى، البصرة”، وأكدت مصادر رسمية أنه سيتم رفع النتائج في هذه المحافظات تباعًا خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة، بعد الانتهاء من التدقيق النهائي ورفع الكشوف إلكترونيًا، وأكدت وزارة التربية العراقية في تصريحات رسمية أن أعمال تصحيح الدفاتر الامتحانية ما زالت جارية في عدد من المديريات، مع التأكيد على تطبيق أعلى درجات الدقة في رصد الدرجات ومراجعتها، بما يضمن العدالة الكاملة للطلاب، ويقلل من فرص الأخطاء التي قد تؤدي إلى التظلمات لاحقًا.