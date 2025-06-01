“مفاجأت جديدة لا تفوتها” موعد مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 194 على قناة ATV التركية

يترقب الجمهور في الوطن العربي موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 194 مدبلجة وباللغة العربية، حيث تكون تلك المسلسل من أهم المسلسلات التركية التاريخية التي حققت شعبية كبيرة منذ بدء عرضها بأول موسم على شاشات التليفزيون، وتدور الأحداث حول تأسيس عثمان بن أرطغول للدولة العثمانية وكذلك مواجهته للاعداء من التتار والمغول ويكون ذلك في إطار تشويقي مميز.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الحلقة 194

من المنتظر بأن تشهد أحداث الحلقة 194 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الكثير من التطورات والمفاجأت غير متوقعة وفقا لما جاء في الإعلان التشويقي، ومنها ظهور اشتبالك ما بين عثمان بن أرطغول وجيش كلاوديوس، وكذلك هجوم صوفيا على بالا خاتون، علما بأن الحلقة السابقة قد انتهت بموت زوجة جيركوتاي بسبب الشرب من بئر المياه وكانت مسمومة على يد كلاوديوس مما تسبب في قلق الجمهور والمتابعين وزادت التساؤلات حول ماذا سيحدث الحلقة المقبلة وهو ما سنتابع أحداثه.

موعد عرض الحلقة 194 من مسلسل قيامة عثمان

أما عن موعد عرض الحلقة 194 من مسلسل قيامة عثمان سيكون مساء الأربعاء المقبل مدبلجة على قناة اي تي في التركية وتعرض الساعة 8 بتوقيت تركيا والسودان والساعة 9 بتوقيت مصر والسعودية والساعة 10 بتوقيت الإمارات وأبوظبي، فيما تذاع الحلقة مساء الخميس المقبل باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية وتكون في الساعة 9 مساء بتوقيت تركيا وفي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر وفي الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارت، كما يمكنكم متابعة المسلسل عبر عدد من المنصات الإلكترونية والقنوات الأخرى.