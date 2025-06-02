اضطبها الان.. تردد قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعي لمتابعة المؤسس عثمان

تعد قناة الفجر الجزائرية واحدة من اشهر القنوات الفضائية التي من خلالها يتم بث المسلسل التاريخي المؤسس عثمان، بما استطاعت أن تجذب ملايين المشاهدات حول جميع أنحاء الوطن العربي، يبحث العديد من المتابعين علي موعد بث الحلقة 194 حيث تعتبر من اهم واعظم الحلقات المليئة بالأحداث والفتوحات، تم فتح عدد كبير من قلاع وادي صقاريا وهي ليفكه، ميكجه سابقا، ومازال المسلسل يواصل جذب الانتباه بأحداثه التاريخية المشوقة والصراعات التي يواجهها عثمان من اجل تأسيس الدولة العثمانية.

اعرف توقيت بث المسلسل المؤسس عثمان والحلقة 194

يتم بث المؤسس عثمان علي قناة الفجر الجزائرية الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر، بينما يتم بث الإعادة يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى أن وجود بعض منصات التواصل الاجتماعي التي تقوم ببث الحلقات أول بأول وبمختلف اللغات.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر النايل سات

من اجل متابعه جميع حلقات المؤسس عثمان يرجي تنزيل تردد القناة والذي يتم بثه عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال البيانات التالية:

تردد القناة: 11034.

معامل تصحيح: 6/5.

مؤشر استقطاب.

معدل ترميز القناة: 27500.

الفجر الجزائرية عبر ترددها الجديد علي العرب سات

أصبح من السهل إمكانية التعرف على التردد الثاني لقناة الفجر الجزائرية الناقلة لكل ما هو جديد في عالم الفن، بناءً على المعلومات الأتيه:-