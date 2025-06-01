وزارة التربية العراقية تعلن عن طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025 بابل فور ظهورها

تنتظر العديد من العائلات في محافظة بابل صدور نتائج امتحانات السادس الابتدائي لعام 2025 بعد أن أعلنت وزارة التربية العراقية عن انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق للدور الأول، ومن المتوقع أن تنشر النتائج خلال الساعات القليلة القادمة عبر الموقع الرسمي للوزارة في هذا التقرير، نوضح خطوات الاستعلام عن النتائج ونقدم أبرز المعلومات حول موعد الإعلان الرسمي، إلى جانب نصائح مهمة لتجنب الشائعات والروابط الوهمية

موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي 2025

أفادت مديرية تربية بابل، اليوم الجمعة الموافق 30 مايو 2025 بأن نتائج امتحانات الصف السادس الابتدائي في المحافظة لا تزال قيد المراجعة النهائية ويتوقع نشرها قريبًا على المنصات الرسمية، وفي مقدمتها موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا وذلك بعد اعتماد نتائج الكرخ الثالثة رسميا في وقت سابق وذلك بعد الانتهاء من أداء الاختبارات وتبين نسبة النجاح خمسة وسبعون في المائة.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025

وفرت وزارة التربية العراقية وسيلة إلكترونية موثوقة تمكن أولياء الأمور والطلاب من الوصول إلى نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2025 في محافظة بابل بكل يسر وأمان ويمكن الاستعلام عن النتائج باتباع الخطوات التالية: