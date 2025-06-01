“حالا” أسعار الذهب الآن الأحد 1 يونيو 2025 سعر سبيكة الذهب الآن

أسعار الذهب الآن شهدت محركات البحث الإلكترونية في الساعات الأخيرة تزايدا ملحوظا في عمليات البحث عن أسعار الذهب في مصر، وذلك بالتزامن مع تقلبات الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية ويعد عيار 21 هو الأكثر تداولا داخل السوق المصري، نظرا لاعتماده بشكل رئيسي في تصنيع الجنيه الذهب، بالإضافة إلى استخدامه في غالبية المشغولات الذهبية التي يقبل عليها المواطنون ويأتي هذا الاهتمام في ظل حرص المواطنين على متابعة تغيرات أسعار الذهب لأغراض متعددة أبرزها الادخار أو الاستثمار، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تدفع الكثيرين إلى البحث عن وسائل آمنة للحفاظ على قيمة أموالهم.

ومن المتوقع أن تستمر حركة البحث والطلب على الذهب خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع قرب المناسبات الاجتماعية التي يزداد فيها الإقبال على شراء المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب الآن

سعر الذهب عيار 24

سعر الشراء: 5257 جنيهًا.

سعر البيع: 5234 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

سعر الشراء: 4819 جنيهًا.

سعر البيع: 4798 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

سعر الشراء: 4600 جنيه.

سعر البيع: 4580 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

سعر الشراء: 3943 جنيهًا.

سعر البيع: 3926 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سعر الشراء: 3067 جنيهًا.

سعر البيع: 3053 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميا والعملات

الأونصة الذهبية (عيار 24)

سعر الشراء: 3289 دولارًا.

سعر البيع: 3288.5 دولار.

الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

سعر الشراء: 49.7 جنيه.

سعر البيع: 49.8 جنيه.

الجنيه الذهب (عيار 21 – 8 جرام)

سعر الشراء: 36800 جنيه.

سعر البيع: 36780 جنيهًا.

اسعار السبائك اليوم

بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام حوالي 5,251 جنيه مصري.

وصل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام إلى 13,127 جنيه مصري.

وجاء سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام حوالي 26,255 جنيه مصري.

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام إلى 52,510 جنيه مصري.

بينما سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام حوالي 105,020 جنيه مصري.

بينما سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام حوالي 163,306 جنيه مصري.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام نحو 262,550 جنيه مصري.

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام إلى 525,100 جنيه مصري.

أسعار الذهب الآن في مصر

وتشهد أسعار الذهب الآن في مصر استقراراً نسبياً مع انطلاق تعاملات الأسبوع، وسط حالة من الهدوء في الطلب المحلي، وتوقف التداول في البورصات العالمية بسبب عطلة نهاية الأسبوع ويترقب السوق المحلي ما ستسفر عنه تحركات الأسعار مع عودة جلسات التداول العالمية غدا الاثنين، إذ من المتوقع أن تؤثر هذه التحركات بشكل مباشر على قرارات الشراء والبيع في السوق المصرية خلال الأيام المقبلة ويأتي هذا الترقب في وقت تتسم فيه السوق بحالة من الحذر، في انتظار إشارات واضحة من الأسواق العالمية لتحديد الاتجاهات السعرية المقبلة.