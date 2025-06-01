شروط فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني أون لاين 2025

شهد القطاع المصرفي في السودان والدول العربية قفزة كبيرة خلال السنوات الأخيرة عبر التحول إلى المنصات الإلكترونية وايضا التطبيقات الذكية، وفي ظل هذه التطورات أصبح الآن امتلاك حساب مصرفي إلكتروني ضرورة هامة لا يمكن الاستغناء عنها لجميع الأفراد الحاملين للجنسية السودانية خاصةً مع عدم استقرار الأوضاع بالبلاد، وهذه الخدمة لا تحتاج لزيارة الفروع المباشرة.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025

نوضح لكم خطوات فتح حساب بنك الخرطوم كالتالي:

زيارة موقع بنك الخرطوم الرسمي.

اختبار اللغة التي ترغب في التصفح بها.

اختيار نوع الحساب الذي يناسب مع احتياجاتك المالية من القائمة الرئيسية.

قم بكتابة الاسم الرباعي، الرقم الوطني، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني خاصتك. عليك رفع المستندات إلكترونيًا.

قراءة الشروط العامة لاستخدام الحساب والموافقة عليها عبر تفعيل خيار الموافقة.

اضغط على زر (إرسال الطلب) لإتمام عملية التسجيل.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم عن طريق الهاتف

يجب أن يكون المتقدم حاملًا للجنسية السودانية يجب أن يكون الشخص بالغًا لسن الرشد أي فيما فوق 18 عام. يجب تقديم مستندات سارية مثل الهوية أو الجواز. يجب إيداع المبلغ المطلوب الذي يُقدر نحو 10,000 جنيه سوداني. الالتزام بشروط البنك وتعليماته الخاصة بالحسابات الرقمية.

من الذي يمكنه فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أون لاين؟

يمكن لكافة العاملين في القطاع الخاص والعام فتح هذا الحساب. كافة الطلاب الجامعيين الذين تعدوا سن 18 عام. كافة أصحاب الأعمال الصغيرة. ربات المنازل والنساء الراغبات في التحكم المالي بشكل شخصي. المغتربون السودانيون المقيمون في الخارج.