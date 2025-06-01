نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2025| خطوات الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا

مع اقتراب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة لامتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني لعام 2025، يترقب أولياء الأمور والطلاب إعلان النتائج في مختلف المحافظات المصرية، حيث تُتاح النتائج عبر بوابات إلكترونية رسمية، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عنها داخل المدارس.

طرق الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2025

تختلف وسائل الاستعلام عن النتائج حسب المحافظة، وتشمل:

محافظة القاهرة: يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة التعليم الأساسي عبر الرابط التالي: eduserv.cairo.gov.eg.

محافظة الشرقية: يُتاح الاستعلام عن النتيجة عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية: sharkia.gov.eg.

محافظة القليوبية: يمكن الاستعلام من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

محافظة الفيوم: تُعلن النتائج عبر الموقع الإلكتروني لبوابة محافظة الفيوم وصفحة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

محافظة الغربية: تُعلن النتائج داخل المدارس مباشرة، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور معرفة النتائج فور اعتمادها.

نظام التقييم وتوزيع الدرجات

وفقًا لوزارة التربية والتعليم، يتم تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي بناءً على نظام يشمل:

أعمال السنة: 40 درجة، تشمل التقييمات الأسبوعية، المهام الأدائية، المواظبة والسلوك، كراسة الواجب، وكراسة النشاط

الامتحان النهائي: 60 درجة، تقيس نواتج التعلم المستهدفة خلال الفصل الدراسي، وبذلك يكون المجموع الكلي للدرجات 100 درجة.

دلالات الألوان في النتائج

تُعرض نتائج الصف الرابع الابتدائي باستخدام نظام الألوان بدلاً من الدرجات الرقمية، حيث يشير كل لون إلى مستوى أداء معين:

الأزرق: يفوق التوقعات.

الأخضر: يمتلك المهارات

الأصفر: يحتاج إلى بعض الدعم.

الأحمر: يحتاج إلى دعم مكثف.

هذا النظام يهدف إلى تقديم تقييم شامل لأداء الطالب بعيدًا عن التركيز على الدرجات فقط.

خطوات الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا

للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي عبر الإنترنت، يُرجى اتباع الخطوات التالية: