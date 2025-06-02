“هنا” رابط استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة جميع المحافظات بنقرة زر

تزامنًا مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة حيث يبحث العديد من طلاب والطالبات المقيدة بالصف الثالث الثانوي علي أرقام الجلوس الخاصة بهم والتي من خلالها يتمكن الطالب معرفه اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان، التي من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2025 في يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025، أتاحت وزارة التربية والتعليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2025 عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، علما بانه من خلال هذا الموضوع سنسرد لكم خطوات الحصول علي أرقام الجلوس ابقوا معانا.

خطوات الاستعلام علي أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

بدأ العد التنازلي علي موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025، التي يتم بدؤها في منتصف شهر يونيو لذلك يتساءل الطلاب عن كيفية الحصول علي أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 من خلال اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر: زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ثم انقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

قم بالضغط علي بوابة مركز المعلومات.

انقر علي خدمة الاستعلام علي أرقام الجلوس.

يتطلب إدخال الكود الخاص بالطالب، الرقم القومي.

اضغط علي زر الاستعلام.

في النهاية: يتم إظهار رقم الجلوس الخاص بالطالب، اضغط علي زر الحفظ.

كيفية إنشاء بريد إلكتروني مدرسي موحد

يتاح لجميع الطلاب المقيدين بالثانوية العامة 2025 أن يقوموا بإنشاء بريد إلكتروني مدرسي موحد وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في: