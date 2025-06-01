“مبروك النجاح” خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الاول عبر موقع نتائجنا

زاد البحث خلال الساعات الماضية للتعرف على موعد إعلان نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الاول عبر موقع نتائجنا، حيث تعتبر تلك المرحلة الدراسية من أهم المراحل التعليمية التي تؤهل الطلاب للانتقال للمرحلة التالية وهي المرحلة المتوسطة، فيما أشارت بعض من المصادر الرسمية بوزارة التربية والتعليم العراقية أنه سيتم ظهور النتائج فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات الفترة القليلة المقبلة.

نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الاول عبر موقع نتائجنا

أشارت مصادر رسمية بوزارة التربية العراقية بأن موعد إعلان وظهور نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول لهذا العام الدراسي الحالي 2024-2025 سيكون الفترة القليلة المقبلة، وذلك فور الانتهاء من المراجعة ورصد الدرجات ليتم اعتماد النتيجة من وزير التربية والتعليم النتائج رسميا وبعد ذلك سيتم إعلانها إلكترونيا عبر موقع نتائجنا الرسمي وكذلك عبر موقع الوزارة دون الحاجة لدفع أي رسوم أو الذهاب للمدرسة التابع لها الطالب.

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2025 العراق

يمكن الاستعلام عن نتائج سادس ابتدائي الدور الأول 2025 في دولة العراق، ويكون ذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات التي تمثلت على النحو التالي: