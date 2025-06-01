هالصيصان شو حلوين..تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات وعرب سات بجودة عالية

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول تردد قناة طيور الجنة أطفال، فيما أن القناة تقدم باقة كبيرة من الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة والمميزة، ناهيك عن أن القناة استطاعت أن تجذب ملايين المتابعين في فترة وجيزة، ومنذ انطلاقها التي لاقت بها شهرة وشعبية غير عادية، فيما أصبح من السهل إمكانية التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الحديث لقناة طيور الجنة أطفال، بناءً على ما يأتي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

ترددها الجديد يكون 11258.

بينما استقطابها فهو أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تردد طيور الجنة الثاني

وعن البيانات الأخرى الخاصة بتنزيل التردد الثاني لقناة طيور الجنة أطفال، بناءً على ما يلي:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

ترددها الأخر 11310.

معامل الترميز للقناة 27500.

استقطاب القناة يكون “عمودي”.

خطوات تنزيل قناة طيور الجنة أطفال

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بتنزيل التردد الحديث لقناة طيور الجنة أطفال على النايل سات والعرب سات، فجاءت بناءً على ما يلي:-