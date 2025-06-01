طريقة تجديد البطاقة التموينية العراقية عبر منصة أور ur.gov.iq خطوة بخطوة

وزارة التجارة العراقية وفرة التموين في العراق لعدد من المستحقين المتوافق عليهم الشروط الواجب توافرها ولكن تطلب تجديد البطاقة التموينية من أجل الحصول على الدعم حيث يمكن التجديد عن طريق منصة أور الإلكترونية في العراق حيث يتم توفير تلك المنصة من أجل تجديد البطاقة التموينية في عموم العراق بدون الذهاب إلى أي مقر حكومي لذلك سوف نخبركم بطريقة التجديد للاستفادة من التموين بالدولة.

طريقة تجديد البطاقة التموينية في العراق 2025

يتم تحديد البطاقة التموينية كشرط أساسي للحصول على التموين في العراق ويتم التجديد بالخطوات التالية كما يلي:

التوجه إلى الموقع الرسمي لمنصة أور الإلكترونية.

ثم بعدها سجل الدخول باستخدام رقم الهاتف المسجل مسبق.

استخدم القائمة الرئيسي مع اختيار خدمات التموين بالعراق.

النقر على خيار تحديث البطاقة التموينية.

إدخال رقم البطاقة التموينية مع رفع جميع المستندات المطلوبة.

ثم تحديد المحافظة ومركز التموين الذي تتبع له الأسرة.

الضغط على إرسال الطلب ثم انتظار الرد من منصة أور الإلكترونية بالعراق بشأن حالة الطلب.

بذلك يتم تجديد البطاقة التموينية في العراق 2025.

شروط تحديث البطاقة التموينية في العراق

بالنسبة إلى شروط تحديث البطاقة التموينية في العراق كما يلي للموافقة على التجديد لدى وزارة التجارة العراقية كالآتي: