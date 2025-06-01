رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في جميع محافظات العراق بالاسم والرقم الامتحاني

أعلنت عدد من المحافظات ومديريات التربية في العراق، خلال الأيام القلية الماضية عن ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، ولكن هناك عدد كبير من المحافظات الهامة في العراق، لم تنتهي بعد من عمليات تصحيح ومراجعة وجمع درجات دفاتر طلاب وطالبات تلك المرحلة الدراسية الهامة، لذلك لم تعلن حتي الأن عن ظهور نتائج السادس الابتدائي دور اول في باقي المحافظات حتي الوقت الحالي من اليوم.

نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

وقد أعلنت تربية الرصافة الثالثة، منذ قليل من اليوم الأحد الموافق الاول من شهر يونيو من العام الجاري، عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في الرصافة الثالثة، ولكن بشكل ورقي، حيث دعت الطلاب والطالبات الي التوجة الي المدارس التابعة الي تربية الرصافة الثالثة من أجل استلام نتائج السادس الابتدائي الدور الأول بشكل رسمي بعد ظهورها بشكل رسمي، وسط ارتفاع في درجات النجاح في الدور الأول من العام الدراسي الجديد.

نتائج السادس الابتدائي في العراق

ومازال هناك عدد من المحافظات لم تعلن حتي الأن عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في العراق، مثل محافظة النجف والاشراف التي أعلنت عن ظهور نتائج السادس الابتدائي في المحافظات غدا الاثنين الموافق الثاني من شهر يونيو من العام الجاري، وعدد اخر من المحافظات التي متوقع ان تعلن عن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة.

رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

حيث يمكن الحصول والاستعلام من هنا، عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول في جميع محافظات العراق، بعد البدء في اعلانها منذ صباح يوم الجمعة الماضي الموافق 30 من شهر مايو من العام الجاري.