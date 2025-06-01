شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع صفقة من العيار الثقيل لتدعيم الفريق في موسم الانتقالات الصيفية

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري السابق، ومقدم برناج حارس الأهلي عبر قناة النادي، عن نجاح أدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القلعة الحمراء، في ابرام التعاقد مع صفقة من العيار الثقيل من أجل تدعيم خط دفاع الفريق في بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تنطلق يوم الحادي عشر من شهر يونيو من العام الجاري.

صفقات الأهلي في موسم الانتقالات الصيفي

وأكد أحمد شوبير عبر برنامجة الإذاعي، مع شوبير” عبر أثير إذاعة أون سبورت إف، اليوم الأحد الموافق الاول من شهر يونيو من العام الجاري 2025، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نجح في ابرام التعاقد مع الدولي المصري أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مم أجل تدعيم خط دفاع الفريق في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سوف تكون اولي مباريات الفريق في كأس العالم امام الفريق الأول لكرة القدم بنادي انتر ميامي الأمريكي يوم الحادي عشر من شهر يونيو من العام الجاري.

بيكهام في الاهلي

وتابع نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري السابق، أن انتقال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أحمد رمضان بيكهام لصفوف المارد الأحمر في موسم الانتقالات الصيفي الجاري، سوف يكون على سبيل الإعارة لمدة موسم كروي واحد من أجل المشاركة مته في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية مشيرا ان ايضا النادي الأهلي في طريقة من أجل إعلان رحيل لاعبين أو ثلاثة اخرين .