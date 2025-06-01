اعرفها الآن.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 منصة مظلتى العراقية play

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2025، تصدرت محركات البحث مؤخرًا في العراق، إذ أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق قوائم جديدة بالأسماء المقبولة ضمن هذه الوجبة، ويأتي هذا البرنامج بهدف تقديم الدعم المالي والاجتماعي للفئات المستحقة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تواجه العديد من الأسر العراقية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تهدف الرعاية الاجتماعية في العراق إلى تقديم خدمات متنوعة تخدم الأسر المحتاجة، وتسهم في تحقيق التوازن الاجتماعي، تشمل المساعدات المقدمة الدعم المالي لتلبية الحاجات الأساسية، توفير الخدمات الصحية، بالإضافة إلى الحماية الغذائية للفئات الأشد احتياجًا، حيث تستهدف الأسر ذات الدخل المحدود، النساء الأرامل والمطلقات، الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن الذين لا يملكون دخلًا ثابتًا، وتعد الوجبات الدورية مثل الوجبة السابعة التي أُعلن عنها خطوة مهمة نحو تحسين الحياة المعيشية للطبقات الضعيفة.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يمكن للأفراد الذين تقدموا بطلبات للحصول على الدعم الاجتماعي الاطلاع على حالة طلباتهم ومعرفة ما إذا كانوا مشمولين في الوجبة الجديدة، وذلك من خلال منصة مظلتي التي توفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية، للوصول إلى التفاصيل، يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي عبر الرابط من هنا

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول

الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية بالقائمة الرئيسية

اختيار خدمة “الرعاية الاجتماعية” لتحديد الوجبة (الوجبة السابعة)

النقر على زر “استعلام” للحصول على تفاصيل الطلب، بما يشمل القبول أو الرفض

الشروط الواجب توفرها للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الشروط التي يجب على المتقدمين استيفاؤها للاستفادة من برامج الدعم، وتضم تلك الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم داخل البلاد بشكل دائم

عدم حصوله على دخل ثابت أو العمل في جهة حكومية أو خاصة

عدم امتلاك أصول عقارية أو ممتلكات مسجلة باسمه

ألا يكون مستفيدًا من أي برامج دعم أخرى تقدمها الحكومة

أن تتراوح أعمار المتقدمين بين 18-60 عامًا

أن ينتمي إلى الفئات المحددة مثل الأسر الفقيرة، الأرامل، المطلقات، ذوي الاحتياجات الخاصة، أو العاطلين عن العمل.

تحديث أسماء المستفيدين

بالإضافة إلى تلك الشروط، يتم تحديث اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية دوريًا لتشمل الحالات الجديدة التي تتقدم بطلبات وفق المعايير المعتمدة، كما يُنصح الأفراد بمتابعة منصة مظلتي والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة للحصول على إشعارات مباشرة حول أي تغييرات أو تحديثات متعلقة بالوجبات أو القوائم الرسمية.

تأتي هذه الجهود ضمن برنامج متكامل تسعى الحكومة العراقية من خلاله إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي، مع التأكيد على تحقيق العدالة في توزيع الدعم بما يتناسب مع احتياجات تلك الفئات التي تعاني من ظروف معيشية صعبة.