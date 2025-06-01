القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار كل عشاق كرة القدم في مصر وقارة افريقيا مساء اليوم الأحد 1 يونيو 2025، نحو استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، حيث يستضيف فريق بيراميدز نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا والمباراة تأتي بعد حقق الفريقين التعادل 1-1 في مباراة الذهاب، وهذا يزيد من أهمية لقاء الإياب لتحديد بطل القارة وسوف يتم بث المباراة عبر عدد من القنوات الرياضية.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز

من المقرر ان تنطلق مباراة بيراميدز وصن داونز في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ملعب الدفاع الجوي وهذا التوقيت يتيح لجماهير الفريقين متابعة المباراة في وقت مناسب. المباراة وتُعتبر فرصة لفريق بيراميدز من اجل تحقيق أول لقب إفريقي في تاريخه، بينما يسعى صن داونز لإضافة لقب جديد إلى سجله الحافل.

القنوات الناقلة للمباراة

سوف يتم بث مباراة بيراميدز وصن داونز عبر قناة beIN Sports HD 2، الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما يمكن ان نشاهد المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الأرضية داخل مصر حيث توفر هذه القنوات تغطية شاملة للمباراة، بما في ذلك التحليل الفني والتعليق المباشر.

المعلق والحكام

يتولى المعلق الرياضي علي محمد علي مهمة التعليق على المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2. أما الطاقم التحكيمي، فيقوده الحكم الصومالي عمر عبدالقادر أرتان، ويعاونه الكيني جلبيرت شيريوت، والمساعد الثاني ستيفن أونيانجو، بينما يتولى البنيني جيندو لويس مهمة الحكم الرابع. ويُشرف على تقنية الفيديو (VAR) الحكم الإثيوبي باملاك تسيما، ويعاونه كل من السوداني عبدالعديد ياسر والكاميروني كارين فومو.

تشكيل بيراميدز المتوقع

من المتوقع أن يبدأ فريق بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:​