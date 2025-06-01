“بالرقم القومي فقط” الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025 وموعد الصرف بالزيادة الجديدة

يهتم العديد من المواطنين المصريين بالتعرف على خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025 وكذلك موعد صرف المنحة بالزيادة الجديدة، حيث تكون تلك المنحة من أهم وأبرز المنح المقدمة من الحكومة المصرية للفئات المستحقة ويهدف ذلك من أجل العمل على تحسين مستواهم ويتمكنوا من شراء احتياجاتهم الأساسية، فيما حددت وزارة العمل بوقت سابق بأن صرف المنحة يكون على مدار ستة مرات خلال العام وتشمل كل من عيد الميلاد المجيد وشهر رمضان وكذلك عيد الفطر وعيد الأضحى وأيضا عيد العمال والمولد النبوي الشريف

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة 2025

أوضحت وزارة العمل المصرية بأنه من المنتظر بأن يتم صرف منحة العمالة غير منتظمة خلال الأسبوع الحالي وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك، كما أنه سيتم الصرف بقيمة 1500 جنيه مصري بعد الزيادة الجديدة التي أعلنتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنه يمكن الاستعلام عن تلك المنحة عبر النقاط الآتية:

الدخول على رابط موقع وزارة العمل.

من ثم الدخول على القائمة الرئيسية.

بعد ذلك اختيار منحة العمالة غير المنتظمة.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن المنحة.

قم بكتابة الرقم القومي وأي بيانات أخرى.

ثم يتم التأكد من صحة البيانات المرفقة.

أخيرا الضغط على عرض وستظهر أمامك تفاصيل المنحة.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بمصر