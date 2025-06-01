“بوابة التعليم الأساسي” خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس الترم الثاني 2025

يعتبر موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس الترم الثاني 2025 من أكثر ما يبحث عنه أولياء الامور بكثرة الفترة القليلة السابقة تزامنا مع الانتهاء من عقد الاختبارات الأسبوع الماضي، حيث تعتبر تلك المرحلة الدراسي من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب والتي تؤهله للانتقال إلى المرحلة التالية وهي المرحلة الاعدادية، فيما كشفت بعض من المصادر المسئولة موعد إعلان ورفع النتائج الطلاب وهو ما نقدمه السطور الآتية فتابعونا.

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

أشارت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم، بأن من المقرر الإعلان عن نتيجة 6 ابتدائي خلال الايام القليلة المقبلة وذلك فور الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات التي لا تزال وتستغرق المزيد من الوقتت لضمان حصول الطالب على درجاته بشكل عادل، كما أنه يمكن الاستعلام عن النتائج فور ظهورها بشكل رسمي عبر اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع بوابة التعليم الأساسي.

اختيار نتائج سنوات النقل.

تحديد الصف السادس الابتدائي 2025.

اختيار العام الدراسي الحالي والترم الثاني.

كتابة الرقم القومي، واختيار الإدارة التعليمية.

أخيرا انقر على خانة عرض النتائج لتظهر بالتفصيل.

توزيع درجات سادسة ابتدائي الترم الثاني 2025

تضمن توزيع درجات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني، بأن إجمالي أعمال السنة تضم 40 درجة وتتمثل كالآتي: