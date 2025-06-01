“الرابط من هنا” الاستعلام نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2025 الترم الثاني

يبحث العديد من أولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2025، جاء ذلك تزامنا مع الانتهاء من الاختبارات خلال الأسبوع الماضي ومنذ ذلك الوقت زاد البحث للتعرف على ميعاد ظهور النتائج في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، فيما تعتبر تلك المرحلة من أهم وأبرز المراحل الدراسية والتي توضح مدى استيعاب الطالب لجميع المواد الدراسية على مدار العام.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس

يمكن فور ظهور النتيجة الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني للعام الحالي، وذلك عبر اتباع عدد من الخطوات التالية:

أولا: قم بالدخول على موقع بوابة التعليم الاساسي.

ثانيا: من ثم يتم النقر على أيقونة القائمة الرئيسية.

ثالثا: بعد ذلك عليك باختيار أيقونة نتائج الطلاب.

رابعا: تحديد الترم الثاني للعام الدراسي الحالي.

خامسا: اختيار الصف الرابع الابتدائي 2025.

سادسا: كتابة الرقم القومي ورقم الجلوس.

أخيرا: النقر على زر عرض، وبذلك ستظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بالدرجات والنتيجة في كافة المواد.

موعد إعلان نتيجة رابعة ابتدائي 2025 الترم الثاني

أوضحت مصادر رسمية في وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، بأنه من المنتظر الإعلان عن موعد نتيجة رابعة ابتدائي الترم الثاني لهذا العام الحالي وذلك خلال الفترة المقبلة وبحد أقصى قبل حلول عيد الأضحى المبارك أي خلال هذا الأسبوع الحالي، ويأتي ذلك فور الانتهاء من عملية التصحيح والمراجعة لكافة الأوراق الامتحانية، ثم يتم رصد الدرجات وإصدار النتيجة عبر الموقع الإلكتروني بكافة المدارس.