“أحداث نارية متفوتهاش” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 194 الجزء السادس والقنوات الناقلة

يهتم العديد من الجمهور في الوطن العربي بالتعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 194 الجزء السادس حيث أنه قد تم تداول الإعلان التشويقي للحلقة خلال الأيام السابقة، وقد تضمن الإعلان عدد من المشاهد والأحداث الجديدة والغير متوقعة ومنها محاولة عثمان التخلص من أعدائه وكذلك التصدي للعديد من المؤامرات التي يقوم بها الأعداء من المغول والتتار.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 194

أما عن موعد الحلقة 194 من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس، تكون مساء الأربعاء المقبل الموافق 4 يونيو الحالي وتعرض على شاشة قناة atv اي تي في التركية وتكون مدبلجة في الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا وكذلك في الساعة 9 مساء بتوقيت كل من مصر والسعودية، بينما تعرض الحلقة مساء الخميس المقبل الموافق 5 يونيو الحالي وتعرض على شاشة قناة الفجر الجزائرية وتكون باللغة العربية في الساعة 9 مساء بتوقيت تركيا والساعة 10 مساء بتوقيت كل من مصر والسعودية، ولذلك يمكن متابعة أحداث الحلقة القادمة للمسلسل عبر كل من منصة نور بلاي وقصة عشق وكذلك قناة مصر أم الدنيا وقناة اليرموك الأردنية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2025

يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على النايل سات لمتابعة أحداث الحلقة المقبلة من المسلسل وتمثلت عبر الترددات الآتية:

القمر الصناعي: يكون نايل سات.

التردد يكون من خلال: 12034.

معدل الترميز يكون: 27500.

كذلك يكون الاستقطاب: عمودي.

معامل تصويب الخطأ عبر: 5/6.

تردد قناة ATV التركية الجديد 2025

يمكنكم أيضا ضبط تردد قناة اي تي في التركية 2025 على النايل سات وذلك من خلال كتابة الترددات الآتية في جهاز الريسيفر: