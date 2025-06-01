“اعرف لجنتك الآن” خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 في جميع المحافظات

كشفت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، أنه يمكن لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 بشكل رسمي بدء من يوم الأربعاء الماضي الموافق 28 مايو، حيث يمكنهم الدخول على الموقع الرسمي والتعرف على رقم الجلوس وكذلك بيانات اللجنة والمدرسة التي سيؤدي الطلاب الاختبارات الخاصة بهم، ويكون ذلك في إطار الاستعداد الجيد لأداء الامتحانات لهذا العام الذي يفصلنا عنه أيام قليلة.

الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم الفني في مصر، أنه يمكن الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 من خلال الدخول على الموقع الرسمي ثم اتباع عدد من الخطوات التي تمثلت كما يلي:

في بدء الأمر يتم الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

من ثم يتم النقر على خانة تسجيل الدخول.

قم الآن بالدخول للموقع باستخدام البريد الإلكتروني الموحد.

بعد ذلك يتم الضغط واختيار القائمة الرئيسية.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن رقم الجلوس.

كتابة اسم الطالب والتأكد بأنه صحيح.

ثم يتم الضغط على أيقونة استعلام.

أخيرا ستظهر أمامك كافة بيانات رقم الجلوس.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 لكافة الشعب

في سياق، فقد حددت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، موعد بدء امتحانات الصف الثالث الثانوي لهذا العام الدراسي الحالي 2024-2025 وذلك وفقا للجدول والخريطة الزمنية المحددة، حيث أنه من المنتظر بأن تبدأ الاختبارات من يوم 15 يونيو الحالي وتستمر حتى يوم 10 يوليو المقبل، ويكون ذلك لكافة الشعب الدراسي سواء شعبة علمي بقسميها أو شعبة أدبي.