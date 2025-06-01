هنا.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 منصة مظلتي “رسمية” umbrella

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2025 تعد من أبرز المواضيع التي تحظى باهتمام كبير من قبل المواطنين العراقيين الذين ينتظرون بفارغ الصبر الإعلان عن أسماء المستفيدين، حيث تهدف هذه المساعدات إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجه العديد من الفئات الهشة داخل المجتمع العراقي، ويأتي هذا الجهد ضمن مساعي الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الأسر المحتاجة بشكل مباشر من خلال مبادرات مستهدفة وشاملة.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إصدار قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2025 بعد مراجعات دقيقة ومكثفة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتم اختيار أسماء المستفيدين بناءً على معايير وشروط تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الشفافية والإنصاف، وتوفر هذه الرعاية دعمًا ماليًا وغذائيًا يخفف عن الأسر العبء الاقتصادي، ما يساعدها على تلبية الاحتياجات الأساسية.

ساهمت منصة “مظلتي” الإلكترونية في تسهيل عملية التسجيل والتقديم، مما جعل الوصول للدعم أكثر سهولة للفئات المستحقة، وأكدت الوزارة أنها تبذل قصارى جهدها لتحديث البيانات بانتظام وتقديم خدمات إضافية مستدامة تكفل حياة كريمة لآلاف العوائل العراقية.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2025

يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها وزارة العمل لمعرفة إذا ما كانوا ضمن المشمولين بهذه الوجبة، حيث تم توفير هذه الآلية الإلكترونية لتسهيل العملية وجعلها أكثر يسراً:

الدخول إلى موقع منصة مظلتي الرسمي عبر الرابط المحدد.

تسجيل بيانات الدخول الخاصة بالمستخدم مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

زيارة قسم الخدمات الإلكترونية داخل المنصة.

اختيار قائمة “الرعاية الاجتماعية”.

تحديد “الوجبة السابعة” من الخيارات المتاحة.

النقر على زر “استعلام” لعرض التفاصيل المرتبطة بالاستحقاق الخاص بالمتقدم.

يجب التأكد من صحة البيانات المدخلة لضمان عرض النتائج بشكل صحيح، وتم تصميم تلك الخطوات لتكون ميسرة لجميع المستخدمين، مع الاحتفاظ بخيار التواصل المباشر مع الوزارة في حالة وجود استفسارات إضافية.

الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

حددت وزارة العمل العراقية معايير وشروط صارمة لضمان حصول كل مستفيد على الدعم بشكل موجه ودقيق، وتشمل أهم هذه الشروط:

حصول المتقدم على الجنسية العراقية وإثبات الإقامة الدائمة داخل البلاد.

عدم امتلاك دخل ثابت أو أي أصول مالية، مثل الأراضي أو العقارات.

أن يكون المتقدم غير مستفيد من برامج الدعم الأخرى المقدمة من الحكومة.

أن يتراوح عمره بين 18 و60 عامًا.

اشتمال المتقدم ضمن الفئات المستحقة مثل الأرامل، المطلقات، ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

الوجبة السابعة 2025

أهمية الالتزام بهذه الشروط تكمن في تحقيق العدالة وتوجيه الموارد للفئات التي تحتاجها فعليًا، حيث تلتزم الوزارة بتوفير قاعدة بيانات محدثة ومتكاملة لضمان تنفيذ هذه الأهداف.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2025 تعتبر فرصة كبيرة للعديد من الأسر العراقية المحتاجة لتحسين أوضاعها المعيشية، وتعكس الجهود الحكومية المستمرة لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع العراقي.