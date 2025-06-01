“هنا” رابط نتيجة الشهادة الإبتدائية الأزهرية الترم الثاني 2025 بوابة الأزهر الإلكترونية

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، كونها تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب بمختلف المعاهد على مستوى الجمهورية، نظير أن هذه النتيجة تُحدد مسيرة الطالب التعليمية بناءً على حالة النتيجة ما إذا كان “ناجح، راسب، لديه مواد”، فيما يمكنك الإطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن النتيجة، بناءً على ما نكشفه لكم في مقال اليوم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الأزهرية الترم الثاني، وفقًا لما يلي:-

قم بالذهاب إلى موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

ثم يتم بعدها تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات البوابة.

مع اختيارك إلى “نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية”.

بعد ذلك قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالطالب أو الطالبة.

مع النقر على زر “بحث”.

حتى يتم استخراج كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة والدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

هل ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية؟

إلى الآن لم يتم الكشف عن أي مواعيد محددة لظهور نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، لكن التوقعات الأخيرة تُشير إلى أن إعلانها سيكون في غضون الفترة القليلة المقبلة، نظير أن تبدأ عمليات الاستعلام من قبل الطلاب عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، دون الحاجة إلى زيارة المعهد، كما سيتم رفعها على اللوحات التابعة لكل معهد، من أجل التأكيد على صحة النتيجة التي حصل عليها كل طالب وطالبة في هذه المرحلة الدراسية.