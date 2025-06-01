“فرحي أولادك بأحلى الأغاني” تردد وناسة بيبي 2025 على النايل سات والعرب سات

تهتم العديد من الآمهات بكثرة بالتعرف على تردد وناسة بيبي 2025 على النايل سات والعرب سات، حيث تكون قناة وناسة من أهم وأبرز القنوات المخصصة للأطفال والتي تعرض محتوى مميز من أغاني وأناشيد على مدار اليوم بدون انقطاع، ويهدف محتوى القناة لتعزيز القيم الأخلاقية وتنمية مهارات جميع الأطفال، فيما قامت مؤخرا إدارة القناة بتحديث التردد الخاص بها للحصول على جودة عالية للصورة والصوت.

تردد وناسة بيبي 2025

يمكن ضبط تردد قناة وناسة بيبي على جهاز الريسيفر عبر إدخال الترددات الآتية بشكل صحيح وكذلك تحديد القمر الصناعي ليتم متابعة المحتوى بجودة عالية:

القمر الصناعي نايل سات.

بينما يكون التردد 11430.

الاستقطاب من خلال أفقي.

أما الترميز يكون 27500.

بيانات تصويب الخطأ 5/6.

تردد قناة وناسة الجديد على العرب سات

يمكنكم أيضا ضبط تردد القناة الجيدد على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات المقبلة:

القمر الصناعي عرب سات.

بينما يكون التردد 11270.

الاستقطاب من خلال رأسي.

أما الترميز يكون 27500.

بيانات تصويب الخطأ 3/4.

خطوات إضافة قناة وناسة على التليفزيون

يوجد بعض من الخطوات التي تمكنكم من إضافة وتنزيل قناة وناسة على التليفزيون، ويكون ذلك عبر اتباع عبر النقاط وجاءت كالآتي: