استعلام معاش تكافل وكرامة 2025 وموعد الصرف الجديد

أثار معاش تكافل وكرامة اهتمام العديد من الأشخاص المستفيدين، نظير أن هذا البرنامج يتضمن شريحة كبيرة من المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، فيما أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتماما كبيرًا بهذا البرنامج، نظرًا لأن المتقدمين له من الشريحة الفقيرة التي تحتاج إلى دعم مادي باستمرار، فيما يمكنك الاستعلام عن المعاش، ومعرفة الموعد التي سيتم صرف المعاشات فيه، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

تتمثل أبرز خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة أمام كافة المتقدمين، بناءً على ما يأتي:-

قم بالذهاب إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة البرامج والمنح.

اختيار برنامج “تكافل وكرامة”.

قم بعدها بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

النقر على زر “بحث”.

حتى يتم في النهاية عرض كافة التفاصيل الخاصة بقيمة المعاش المستحق الحصول عليه من قبل المستفيدين.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف معاش تكافل وكرامة يكون منتصف كل شهر ميلادي، مشيرة إلى أن التوقعات تُشير بأن عمليات الصرف تبدأ من يوم 15 يونيو 2025، مضيفة بأن كافة المستفيدين يمكنهم صرف المعاش من خلال ماكينات الصراف الألي ومختلف فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، كذلك للتسهيل عليهم فإن العديد من البنوك تُتيح ميزة صرف المعاش شهريًا، وذلك بقيمة أخر زيادة الإعلان عنها من قبل مجلس الوزراء لتشمل جميع المستفيدين.