هاتها من البيت now نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 “رابط رسمي”

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس والاسم للعام الدراسي 2025، حيث أتمّ الطلاب امتحاناتهم يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو، وتستعد وزارة التربية والتعليم للإعلان عن النتائج إلكترونيًا عبر بوابة التعليم الأساسي، بالإضافة إلى إمكانية الحصول عليها من المدارس بالتزامن مع الإعلان عنها على الإنترنت.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني

تواصل لجان التصحيح أعمالها بدقة لضمان إصدار نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس والاسم في الوقت المحدد، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها في مدة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا من انتهاء الامتحانات، وتشير الوزارة إلى أن النتيجة ستكون جاهزة قبل عطلة عيد الفطر، مما يعزز فرحة الطلاب وأولياء الأمور بنجاحهم ويُمكنهم من الاحتفال بهذا الإنجاز.

خطوات استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية بسهولة ويسر، وفيما يلي خطوات الحصول على النتيجة:

قم بزيارة بوابة التعليم الأساسي الإلكترونية من خلال الرابط الرسمي.

انقر على أيقونة النتائج الظاهرة في الصفحة الرئيسية.

حدّد المرحلة الدراسية “الابتدائية”، ثم اختر الصف السادس.

أدخل العام الدراسي 2024/2025، ثم قم بإدخال رقم الجلوس أو الرقم القومي للطالب.

اضغط على زر عرض النتيجة لعرض التفاصيل الكاملة للدرجات.

بالإضافة إلى الطرق الإلكترونية، يمكن لأولياء الأمور زيارة المدارس التابع لها الطلبة للحصول على نسخة مطبوعة من النتيجة.

أهمية توزيع درجات الصف السادس الابتدائي 2025

تزامنًا مع الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم، أوضحت وزارة التربية والتعليم توزيع الدرجات لهذا العام، حيث يتكون المجموع الكلي من 100 درجة، تم توزيعها بين 60 درجة مخصصة لورقة الامتحان و40 درجة للأعمال السنوية والمهام الأدائية، هذا التوزيع يساعد في تقديم تقييم شامل لمستوى الطلاب ويتيح فرصة لتحسين أدائهم من خلال الأنشطة على مدار العام.

كما أشارت الوزارة إلى أن درجات الطلبة تعكس قدرتهم على استيعاب المواد الدراسية وأدائهم في الاختبارات وفي تنفيذ الأنشطة المطلوبة خلال الفصل الدراسي.

بالإضافة لذلك، تعمل المدارس فور اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني على إعلان أسماء الطلبة الأوائل ممن حققوا أعلى الدرجات على مستوى المدرسة، بينما لا يتم الإعلان عن قائمة أوائل المدارس على مستوى المحافظات، ما يبرز تفوق ونجاح الطلبة في كل مدرسة.