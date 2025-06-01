لولو يا لولو العيد جه.. تردد قناة وناسة الحديث على القمر الصناعي لأطفالك

قناة وناسه تعتبر من ابرز القنوات الفضائية التي يحبها العديد من المتابعين حول جميع الدول العربية برامجها مناسبة للأعمار ما بين 3 أعوام حتي 12 سنه، تبث الكثير من البرامج المتنوعة وأيضا النشاطات التي تعمل علي تحسين المهارات العقلية وزيادة التركيز عند الأطفال، كما تبث البرامج التعليمية والثقافية المفيدة للأطفال باستخدام افضل وأسهل الطرق الحديثة جميع محتوياها امن علي عقول هؤلاء الصغار وذلك لأنهم في أعمار لا يستطيعون أن يميزوا بين الصواب والخطأ فكل ما يسمعنه يصدقنه وكل ما يشاهدنه يرسخ في عقولهم، كل ذلك واكثر يتم بثه عبر قناة وناسه من خلال تنزيل الترددات الحديثة عبر هذا الموضوع سنسرد لكم كافة التفاصيل في السطور القادمة.

التردد الجديد بقناة وناسه علي النايل سات

لمتابعه جميع برامج قناة وناسه علي شاشات التلفاز قم بتنزيل القناة عبر ترددها الجديد والذي يتم بثه عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد الخاص بالقناة: 12399.

من خلال معامل ترميز: 27500.

علي مؤشر استقطاب: أفقي.

مؤشر تصويب الخطأ: 4/3.

تردد وناسه عبر العرب سات

إليكم ابرز الترددات الجديدة والتي يتم بث القناة من خلالها عبر القمر الصناعي العرب سات:

تردد القناة: 11270.

معامل استقطاب القناة: راسي.

عبر معامل ترميز: 27500.

مؤشر تصويب: 4/3.

خطوات ضبط قناة وناسه علي جهاز الاستقبال

وضحت إدارة قناة وناسه كيفية تنزيل القناة عبر تردداتها الجديدة والتي جاءت علي النحو التالي: