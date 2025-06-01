وين سنك يا لولو … تردد قناة وناسة تي في 2025 القناة الأولى في الوطن العربي للأطفال

في ظل تعدد القنوات الفضائية وتنوع المحتوى الذي تقدمه، تبقى قناة وناسة واحدة من أبرز القنوات التي حجزت مكانة مميزة في قلوب الأطفال والعائلات العربية على حد سواء بفضل محتواها التربوي والترفيهي، نجحت القناة في الجمع بين التسلية والتعليم، ما جعلها خيارًا مثاليًا للآباء الذين يبحثون عن قناة آمنة ومفيدة لأطفالهم. في هذا المقال، نقدم لك تردد قناة وناسة المحدث لعام 2025، إلى جانب أبرز المميزات التي تجعلها مختلفة عن غيرها.

تردد قناة وناسة 2025

لتتمكن من متابعة برامج قناة وناسة بجودة عالية ودون انقطاع، إليك أحدث تردد لقناة وناسة على القمرين نايل سلت وعرب سات :

على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11470

الاستقطاب: رأسي (Vertical)

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11270

الاستقطاب: رأسي (Vertical)

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

مميزات قناة وناسة

تتمتع قناة وناسة بعدة خصائص تجعلها من الخيارات المفضلة لدى الأسر العربية، خصوصًا فيما يتعلق بمحتواها الموجّه للأطفال:

مزيج تعليمي وترفيهي: تقدم القناة باقة من الأغاني والبرامج التي تساهم في تعليم الأطفال الحروف والأرقام والسلوكيات الإيجابية بطريقة ممتعة وسلسة.

تنمية المهارات والقدرات الذهنية: من خلال برامجها التفاعلية، تساعد وناسة في تعزيز التفكير الإبداعي والمهارات الحركية لدى الأطفال.

عرض مجاني وبجودة عالية: يمكن استقبال القناة بدون اشتراك، مع جودة بث ممتازة في الصوت والصورة.

أمان المحتوى: تلتزم القناة بتقديم محتوى خالٍ من المشاهد غير المناسبة، ما يجعلها آمنة للمشاهدة العائلية.

تنوع في البرامج: تشمل القناة برامج كرتونية، أغاني تعليمية، ألعاب ذهنية، ولقطات تثقيفية تُعرض بأسلوب مشوق يجذب الصغار.

طريقة ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال

إذا كنت ترغب في إضافة القناة إلى جهاز الاستقبال لديك، إليك الخطوات ببساطة: