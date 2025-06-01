موعد مباراة بيراميدز أمام صن داونز والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة للمباراة في نهائي دوري أبطال أفريقيا

هناك ساعات قليلة تفصلنا على نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريق بيراميدز أمام فريق صن داونز حيث يطمح الفريقين الفوز في هذا اللقاء المرتقب حيث لا يقبل تلك المباراة القسمة على إثنين حيث يطمح فريق بيراميدز تحقيق الفوز في إياب البطولة أو التعادل السلبي من أجل الحصول على اللقب للمرة الأولى في تاريخه ولكن يسعى فريق صن داونز الفوز من أجل الحصول على تلك البطولة لذا سوف نخبركم بموعد المباراة الهامة بين الفريقين.

موعد مباراة بيراميدز أمام صن داونز

بالنسبة إلى موعد مباراة بيراميدز أمام صن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا سوف تقام المباراة الهامة اليوم الأحد 1 يونيو 2025 في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة كذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في نفس التوقيت على ملعب الدفاع الجوي في مدينة القاهرة لذا سوف نخبركم بالقنوات الناقلة للمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد صن داونز

بالنسبة إلى القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد صن داونز سوف تعرض المباراة عبر قنوات beIN Sports HD 6 حيث شبكة قنوات بي إن سبورت هي الناقل الرسمي لدوري أبطال إفريقيا في الكثير من الأماكن ومنها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لذا سوف نخبركم بالتشكيل المتوقع لفريق بيراميدز.

التشكيلة المتوقعة لفريق بيراميدز