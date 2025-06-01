طريقة عمل كحك العيد البيتي بالملبن زي الجاهز وبأقل تكلفة

الكحك من الحلويات التقليدية التي تحتل مكانة خاصة في القلوب، فهو يحضر بكثرة و خاصة في المناسبات الدينية مثل الأعياد، حيث يعتبر الكحك رمز للفرحة والاحتفال، وتتفنن ربات البيوت في تحضيره بمختلف الحشوات، وأشهرها على الإطلاق الكحك بالملبن، حيث يتميز هذا النوع من الكحك بنعومته وطعمه الغني الذي ينافس أفضل الأنواع الجاهزة من المحلات، إذا كنتي ترغبين سيدتي في تحضير كحك بالملبن بيتي بطعم مميز يشبه الجاهز تماماً فإليكي هذه الوصفة المجربة.
طريقة عمل كحك العيد البيتي بالملبن
مكونات الوصفة
- كيلو دقيق متعدد الاستخدامات.
- 2 كوب سمن بلدي ساخن.
- ربع كوب سمسم محمص.
- ملعقة كبيرة ريحة كحك.
- مقدار ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- ملعقة صغيرة سكر.
- ربع ملعقة صغيرة ملح.
- نصف كوب ماء دافئ لإذابة الخميرة.
للحشوة (الملبن):
- ربع كيلو ملبن أو عجوة.
- ملعقة كبيرة سمن.
- ربع ملعقة صغيرة قرفة (اختياري).
- سكر بودرة للتقديم.
طريقة التحضير
- في إناء كبير ضعي الدقيق، والسمسم، وريحة الكحك، والملح، وقلبيهم جيدًا مع بعض.
- سخني السمن حتى يغلي، ثم صبيه فوراً على خليط الدقيق.
- ثم باستخدام ملعقة خشبية أو بأطراف أصابعك، اخلطي السمن مع الدقيق جيدًا حتى يتشرب كل الدقيق بالسمن ويصبح قوامه رملي.
- اتركي العجينة تهدأ قليلاً.
- ثم في كوب صغير، ضعي الخميرة مع السكر والماء الدافئ، واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تفور.
- ثم أضيفي خليط الخميرة إلى العجينة بشكل تدريجي، وابدئي في العجن حتى تحصلي على عجينة لينة وسهلة التشكيل.
- غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة.
تحضير حشوة الملبن:
- قطعي الملبن إلى مكعبات صغيرة.
- ثم ضعي الملبن في إناء مع ملعقة السمن، وسخنيه قليلاً حتى يلين.
- كما يمكنك إضافة رشه قرفة لمزيد من الطعم، ثم شكلي الملبن إلى كرات صغيرة جداً.
- خذي قطعة من العجين بحجم كرة صغيرة، واصنعي تجويف في المنتصف ثم ضعي كرة ملبن بداخلها، واغلقي العجينة عليها وشكليها على هيئة كرة أو قرص.
- استخدمي منقاش الكحك أو القالب لطبع نقشة الكحك التقليدية.
- ثم رصي الكحك في صينية مدهونة أو مفروشة بورق زبدة، ثم سخني الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية.
- اخبزي الكحك لمدة 15 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبي فاتح.
- اتركي الكحك يبرد تمامًا، ثم رشي عليه سكر بودرة.
- يقدم مع الشاي أو القهوة.