طريقة عمل كحك العيد البيتي بالملبن زي الجاهز وبأقل تكلفة

الكحك من الحلويات التقليدية التي تحتل مكانة خاصة في القلوب، فهو يحضر بكثرة و خاصة في المناسبات الدينية مثل الأعياد، حيث يعتبر الكحك رمز للفرحة والاحتفال، وتتفنن ربات البيوت في تحضيره بمختلف الحشوات، وأشهرها على الإطلاق الكحك بالملبن، حيث يتميز هذا النوع من الكحك بنعومته وطعمه الغني الذي ينافس أفضل الأنواع الجاهزة من المحلات، إذا كنتي ترغبين سيدتي في تحضير كحك بالملبن بيتي بطعم مميز يشبه الجاهز تماماً فإليكي هذه الوصفة المجربة.

طريقة عمل كحك العيد البيتي بالملبن

مكونات الوصفة

كيلو دقيق متعدد الاستخدامات.

2 كوب سمن بلدي ساخن.

ربع كوب سمسم محمص.

ملعقة كبيرة ريحة كحك.

مقدار ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب ماء دافئ لإذابة الخميرة.

للحشوة (الملبن):

ربع كيلو ملبن أو عجوة.

ملعقة كبيرة سمن.

ربع ملعقة صغيرة قرفة (اختياري).

سكر بودرة للتقديم.

طريقة التحضير

في إناء كبير ضعي الدقيق، والسمسم، وريحة الكحك، والملح، وقلبيهم جيدًا مع بعض.

سخني السمن حتى يغلي، ثم صبيه فوراً على خليط الدقيق.

ثم باستخدام ملعقة خشبية أو بأطراف أصابعك، اخلطي السمن مع الدقيق جيدًا حتى يتشرب كل الدقيق بالسمن ويصبح قوامه رملي.

اتركي العجينة تهدأ قليلاً.

ثم في كوب صغير، ضعي الخميرة مع السكر والماء الدافئ، واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تفور.

ثم أضيفي خليط الخميرة إلى العجينة بشكل تدريجي، وابدئي في العجن حتى تحصلي على عجينة لينة وسهلة التشكيل.

غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة.

تحضير حشوة الملبن: