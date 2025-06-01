“بسر الخلطة”.. طريقة عمل بروستد الدجاج المقرمش مثل المطاعم الفاخرة| مذاق لا يُقاوم في مطبخك

يفضل الكثير من عشاق المأكولات السريعة تناول أطباق البروستد الشهية من المطاعم، نظرًا لما يتميز به من طعم مقرمش من الخارج وطري من الداخل، ومع ارتفاع الطلب على هذا الطبق الشهير بدأ العديد من الأشخاص في البحث عن طريقة تحضير البروستد في المنزل بطريقة تمنحهم نفس المذاق الذي تقدمه المطاعم الكبيرة، وفي هذا المقال نستعرض معكم وصفة سهلة لتحضير البروستد في البيت، بخطوات واضحة ومكونات بسيطة متوفرة في كل مطبخ.

مكونات البروستد

2 كيلو من أفخاذ الدجاج.

4 أكواب من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من بودرة الثوم.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

3 ملاعق صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقتان صغيرتان من بهارات الدجاج.

2 بيضة.

كوب ونصف من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير البروستد