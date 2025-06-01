“بسر الخلطة”.. طريقة عمل بروستد الدجاج المقرمش مثل المطاعم الفاخرة| مذاق لا يُقاوم في مطبخك

يفضل الكثير من عشاق المأكولات السريعة تناول أطباق البروستد الشهية من المطاعم، نظرًا لما يتميز به من طعم مقرمش من الخارج وطري من الداخل، ومع ارتفاع الطلب على هذا الطبق الشهير بدأ العديد من الأشخاص في البحث عن طريقة تحضير البروستد في المنزل بطريقة تمنحهم نفس المذاق الذي تقدمه المطاعم الكبيرة، وفي هذا المقال نستعرض معكم وصفة سهلة لتحضير البروستد في البيت، بخطوات واضحة ومكونات بسيطة متوفرة في كل مطبخ.
مكونات البروستد
- 2 كيلو من أفخاذ الدجاج.
- 4 أكواب من الدقيق.
- ملعقتان كبيرتان من بودرة الثوم.
- ملعقة كبيرة من البابريكا.
- 3 ملاعق صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
- ملعقتان صغيرتان من بهارات الدجاج.
- 2 بيضة.
- كوب ونصف من الماء.
- ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة تحضير البروستد
- في وعاء عميق نضع كوبين وثلث من الدقيق، ثم نضيف إليه بودرة الثوم والبابريكا، وملعقتين وربع صغيرة من الفلفل الأسود مع بهارات الدجاج، ونخلط المكونات الجافة جيدًا حتى تتجانس.
- في وعاء آخر نخفق البيض مع كوب ونصف من الماء، ثم نضيف إليه باقي كمية الفلفل الأسود، الملح، والدقيق المتبقي، مع التحريك حتى نحصل على خليط سائل متجانس.
- نأخذ قطع الدجاج ونغمسها أولاً في خليط البيض والماء حتى تتشبع جيدًا.
- بعدها ننقل قطع الدجاج إلى خليط التتبيلة الجافة، مع التأكد من تغليفها بشكل كامل بطبقة سميكة من التوابل والدقيق.
- في مقلاة عميقة نسخّن كمية وفيرة من الزيت حتى تصبح حرارته مناسبة للقلي.
- نقلي قطع الدجاج في الزيت الساخن حتى تكتسب لونًا ذهبيًا وقوامًا مقرمشًا من الخارج.
- نخرج قطع البروستد من الزيت ونضعها على ورق مطبخ لتصفية الزيت الزائد، ثم نقدمها ساخنة مع البطاطس المقلية أو الصوصات حسب الرغبة.
- للحصول على نتيجة أفضل يمكن تتبيل الدجاج قبل القلي بـ 4 ساعات على الأقل أو تركه ليلة كاملة في الثلاجة.