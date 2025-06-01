شروط الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات 2025

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من المبادرات النوعية التي تستهدف جذب العقول المتميزة من شتى بقاع العالم، وذلك في إطار سعيها المتواصل لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية تحتضن المبدعين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، ومن أبرز هذه المبادرات برنامج الإقامة الذهبية، الذي يمنح إقامة طويلة الأمد لفئات استثنائية أثبتت جدارتها في مجالات حيوية مثل البحث العلمي والابتكار والاستثمار والرياضة.

شروط الحصول على الإقامة الذهبية في الإمارات

حددت السلطات الإماراتية عددًا من الشروط والمعايير التي يجب توفرها في المتقدمين للحصول على هذه الإقامة المميزة وهي كالتالي:

يشترط أن يكون المتقدم من أصحاب الكفاءات المهنية أو الأكاديمية المتميزة في مجالات مثل الطب والهندسة والتعليم والبحث العلمي أو التكنولوجيا.

أن يمتلك سجلاً مهنيًا أو علميًا حافلاً بالإنجازات المعتمدة والموثقة رسميًا.

يتطلب تقديم إثباتات موثوقة للنجاح مثل شهادات تقدير أوجوائز أو براءات اختراع مسجلة.

يشترط في بعض الفئات أن يكون لدى المتقدم استثمار قائم داخل الدولة بقيمة مالية محددة وفق ما تقرره الجهات المختصة.

في حالات معيّنة ينبغي أن يمتلك المتقدم مصدر دخل ثابت ومستمر داخل الإمارات بمبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب.

أن يتمتع المتقدم بسمعة مهنية وسجل خالٍ من السوابق الجنائية أو المخالفات الجسيمة.

ضرورة تقديم طلب ترشيح رسمي عبر القنوات المعتمدة، مع إرفاق كافة الوثائق التي تدعم أهلية المتقدم للحصول على الإقامة الذهبية.

سعر الإقامة الذهبية في الإمارات

تختلف تكلفة الحصول على الإقامة الذهبية حسب مدة الإقامة التي يرغب في الحصول عليها، وبشكل عام تتراوح الرسوم الحكومية الأساسية ما بين 2,800 درهم إماراتي و4,000 درهم إماراتي، مع العلم أن هذه الرسوم لا تشمل التكاليف الإضافية الأخرى مثل رسوم التأمين الصحي الإجباري، ورسوم الفحص الطبي، وتكاليف إصدار بطاقة الهوية الإماراتية، وتمنح الإقامة الذهبية عادة لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات، مع إمكانية التجديد التلقائي طالما استمر حاملها في استيفاء الشروط والمعايير المحددة من قبل الجهات المختصة.