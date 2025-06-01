طريقة تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025 والمستمسكات المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين بالعراق بالبحث حول الخطوات اللازمة من تحديث البطاقة التموينية، حيث تعد من اكثر الأشياء التي تشغل بال المواطنين من خلالها يتمكن الفرد صرف سلع الغذائية المدعمة والتي تقدمها الحكومة العراقية للفئات الأكثر احتياجا والأقل دخلا، لذا أتاحت وزارة التموين العراقية عن الطريقة اللازمة لتفعيل البطاقة بخطوات بسيطة دون الحاجة للذهاب إلي المكاتب والهيئات الحكومية التابعة بذلك، لعدم وجود الازدحام والتكدس الذي ينشأ نتيجة علي ذلك، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم كيفية تحديث البطاقة عبر الإنترنت إليكم التفاصيل.

خطوات تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025

وضحت الحكومة العراقية طريقة تحديث بطاقة التموين والتي يتم صرفها للفئات الضعيفة والمهمشة من اجل تلبية كافة احتياجاتهم والقدرة علي حياة كريمة بكل مواطن بالدولة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر: زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أور الإلكترونية.

ثم انقر علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمات وزارة التموين والتجارة.

انقر علي أيقونة تحديث البطاقة التموينية.

يتطلب إدخال جميع البيانات الشخصية الخاصة بالمواطن في الخانات المحددة بذلك.

إرسال جميع الوثائق والأوراق الموضحة.

انقر علي أيقونة تحديث البطاقة.

اضغط علي زر تقديم الطلب.

في النهاية: يتم مراجعه جميع المستندات والبيانات من قبل الجهة المختصة بذلك، يتم مراسلتك علي الفور.

الوثائق اللازمة من اجل تحديث بطاقة التموين بالعراق 2025

من اجل تحديث البطاقة التموينية في العراق يشترط تقديم جميع الأوراق والمستندات التالية والتي تتمثل في: