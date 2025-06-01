تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على القمر الصناعي بجودة هائلة

تتصدر مواقع البحث الإلكتروني من قبل مشاهدين قناة ناشيونال جيوغرافيك حول معرفة الترددات الجديدة والتي من خلالها يتم بث القناة، حيث تتألق هذه القناة بين القنوات الفضائية الأخري لأنها تحتوي علي محتوي متنوع ومختلف استطاعت أن تحظي بنسب جماهيرية كبيرة جدا بين القنوات الأخري وذلك لأنها مختلفة تماما في بث محتوياها، تبث برامج خاصة بالطبيعة وعالم الأسماك والبحار والمحيطات، كذلك تبث العواصف والزلازل والبراكين التي تحدث حول أنحاء العالم، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم جميع التفاصيل التي تتعلق بتردد القناة، أيضا خطوات تنزيلها علي التلفاز.

ناشيونال جيوغرافيك عبر ترددها علي النايل سات

لمشاهدة جميع برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك يرجي تنزيل القناة عبر ترددها الجديد علي القمر الصناعي النايل سات:

التردد الجديد بالقناة: 11411.

معدل استقطاب القناة: أفقي.

عبر مؤشر ترميز: 30000.

مؤشر تصويب الخطأ: 4/3.

تردد ناشيونال جيوغرافيك علي العرب سات

يمكنكم استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر ترددها والذي يتم بثه عبر القمر الصناعي العرب سات من خلال البيانات التالية:

تردد القناة: 11804.

مؤشر استقطاب: أفقي.

مؤشر تصويب: ¾.

ترميز القناة: 27500.

طريقة ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر جهاز الاستقبال

من خلال اتباع الخطوات التالية يمكنكم تحميل قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر تردداتها الجديدة علي شاشات التلفاز وسماع جميع محتوياها المتألق، تتمثل هذه الخطوات في: