عاجل السوادنيين في الإمارات.. إليكم خبر هام

أعلنت قنصلية جمهورية السودان بالإمارات الشمالية، عن التجهيزات المعنية بامتحانات الشهادة الابتدائية السودانية للعام 2024 بعد أن تم تأجيله لمدة عام، فيما تم إطلاق شعار تحت مسمى “دفعة جيل الأمل والتحدي”، مؤكدة أنه تم اكتمال كافة التجهيزات والاستعدادات في مختلف المديريات المعنية بعقد الامتحانات، ناهيك عن أن ذلك يتضمن الإدارية والفنية من أجل عقد امتحانات الشهادة الابتدائية في دولة الإمارات بالوقت المُحدد دون الإخلال بذلك.

التجهيز للتسجيل في امتحانات الشهادة الابتدائية

وشددت القنصلية على جميع الطلاب الالتزام باستكمال إجراءات التسجيل، التي بدأت منذ الجمعة الماضية الموافق 30 مايو 2025، فيما تستمر عمليات التسجيل إلى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 من شهر يونيو 2025، ناهيك عن إمكانية التسجيل في هذه الامتحانات وذلك بإتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-

الدخول إلى رابط التسجيل “من هنا“.

بعد ذلك يُرجى إنشاء حساب جديد عبر الموقع.

اختيار ملف التسجيل.

ليبدأ الطالب في إدخال كافة المعلومات الخاصة به بشكل واضح وصحيح.

النقر في النهاية على زر “إرسال”.

شروط التسجيل في امتحانات الشهادة الابتدائية بالإمارات

وحددت القنصلية السودانية في دبي، مجموعة من الشروط المعنية بطلب التسجيل في امتحانات الشهادة الابتدائية داخل الدولة الإماراتية، بناءً على ما يلي:-